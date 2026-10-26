W niedzielę, 25 października, około godziny 10.12, samochód osobowy uderzył w drzewo w miejscowości Brzoskwinia w powiecie krakowskim.

Kierowca pojazdu był przytomny i otrzymał pomoc medyczną na miejscu zdarzenia.

Na miejscu interweniowały jednostki straży pożarnej (OSP Brzoskwinia, Nielepice, Rudawa), policja oraz ratownicy medyczni.

W powiecie krakowskim auto z impetem uderzyło w drzewo

W niedzielę, 25 października, około godziny 10, w Brzoskwini w powiecie krakowskim samochód osobowy nagle zjechał z drogi i uderzył w przydrożne drzewo. Jak informuje profil Patrol998-Małopolska, na miejsce natychmiast skierowano liczne siły ratunkowe. Na pomoc poszkodowanemu ruszyli strażacy, policja oraz zespół ratownictwa medycznego. Ich celem było jak najszybsze zabezpieczenie terenu i udzielenie pomocy osobie poszkodowanej.

Po przybyciu na miejsce zdarzenia pierwszych zastępów straży pożarnej oraz ratowników medycznych, zastano mocno rozbity pojazd. Na szczęście, jak podają oficjalne źródła, kierowca był przytomny w momencie przybycia służb ratunkowych. Ratownicy medyczni natychmiast przystąpili do udzielania mu niezbędnej pomocy medycznej bezpośrednio na miejscu.

To cud, że kierowca nie zginął na miejscu

W działaniach ratowniczych na terenie miejscowości Brzoskwinia brały udział liczne zastępy straży pożarnej z okolicznych jednostek. W akcji ratunkowej uczestniczyli druhowie z OSP Brzoskwinia, OSP Nielepice oraz OSP Rudawa. Strażacy nie tylko pomagali w zabezpieczeniu poszkodowanego kierowcy, ale również musieli wykonać szereg innych, niezwykle ważnych zadań technicznych.

Do obowiązków przybyłych na miejsce jednostek należało przede wszystkim zabezpieczenie miejsca zdarzenia przed ewentualnym wybuchem pożaru lub kolejnymi kolizjami, a także późniejsze uprzątnięcie jezdni z rozbitych elementów pojazdu oraz rozlanych płynów eksploatacyjnych. Działania te były niezbędne, aby przywrócić bezpieczny ruch na zablokowanym odcinku drogi.

Na miejscu wypadku pracowali również funkcjonariusze policji, których zadaniem jest dokładne zbadanie wszystkich okoliczności tego zdarzenia. Mundurowi zabezpieczyli ślady i będą ustalać, dlaczego kierujący pojazdem osobowym stracił panowanie nad kierownicą. Na szczęście tym razem nie doszło do najgorszego, a przytomny kierowca na czas otrzymał fachową pomoc medyczną od przybyłego na miejsce zespołu ratownictwa medycznego.

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