Pamiętasz majówkę w PRL? Tylko jeden dzień wolnego i brak paszportów, a i tak miała swój urok!

Redakcja Eska Regiony
2026-04-28 11:21

Okres majówki to dla wielu rodzin pora w roku, kiedy wyruszają w podróż. Ten długi weekend stanowi idealną okazję do wypoczynku w szerszym gronie. Sytuacja ta różni się jednak od minionych lat, ponieważ w erze PRL majówka ograniczała się do zaledwie jednego dnia! Czy przypominacie sobie relaks z lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych? Odświeżamy urok tamtych wspomnień.

Majówka w PRL-u. Przywracamy czar wspomnień
Galeria zdjęć 31

Majówka w PRL. Czar wspomnień na archiwalnych zdjęciach

Majówka to dla wielu osób ulubiony czas w roku. Długi weekend niejednokrotnie wiąże się z wyjazdowymi planami w większym gronie, aktywnym wypoczynkiem bądź po prostu chwilą oddechu od codziennych obowiązków. Długi weekend majowy to jednak znak dzisiejszych czasów, bowiem w PRL majówka trwała zaledwie jeden dzień. Polacy wolne świętowali 1 maja, kiedy w Polsce Ludowej odbywało się Święto Pracy. To właśnie wtedy odbywały się masowe, pierwszomajowe uroczystości. W PRL-u wypoczywało się nieco inaczej niż dzisiaj, kiedy często mamy pod ręką telefon z dostępem do internetu, jednak kilkadziesiąt lat temu, podobnie jak dzisiaj, całe rodziny wyjeżdżały na wspólny wypad w góry, nad morze czy nad jezioro, aby odpocząć w promieniach słońca. Przywracamy czar majówki i letniego wypoczynku w PRL na archiwalnych fotografiach pochodzących z Narodowego Archiwum Cyfrowego. Zobaczcie, jak wypoczywało się w PRL-u. 

