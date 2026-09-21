Paweł wyszedł ze szpitala i zaginął. Rodzina nie ma z nim kontaktu

Paweł Papież ostatni raz był widziany 9 września 2026 roku około godz. 7. Mężczyzna wyszedł wtedy ze Szpitala w Myślenicach. Od tego czasu nie powrócił do miejsca zamieszkania i nie nawiązał kontaktu z bliskimi. Nie wiadomo, gdzie obecnie może przebywać.

Zaginiony ma 40 lat, około 160 cm wzrostu i szczupłą sylwetkę. Ma niebieskie oczy. Policja zwraca się z apelem do wszystkich osób, które mogły widzieć Pawła Papieża lub posiadają informacje dotyczące jego obecnego miejsca pobytu.

Policja szuka Pawła Papieża

Funkcjonariusze podkreślają, że każda informacja może mieć znaczenie dla prowadzonych poszukiwań. Nawet z pozoru nieistotny szczegół może pomóc w ustaleniu, co działo się z mężczyzną po jego wyjściu ze szpitala.

Osoby, które wiedzą, gdzie może przebywać Paweł Papież, proszone są o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Myślenicach lub najbliższą jednostką Policji.

Informacje można przekazywać pod numerem alarmowym 112 albo bezpośrednio do dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach pod numerem 47 83 29 200.

Policja apeluje, by nie pozostawać obojętnym, jeśli ktoś posiada informacje mogące pomóc w odnalezieniu 40-latka.