PGE buduje w Krakowie nowe źródło ciepła z udziałem polskich firm

W pierwszym etapie projektu w krakowskim oddziale PGE Energia Ciepła powstanie 10 silników gazowych pracujących w dwóch zespołach. Łączna moc nowej instalacji wyniesie około 100 MWe mocy elektrycznej i około 100 MWt mocy cieplnej, co ma pokryć około 20 proc. zapotrzebowania miejskiego systemu ciepłowniczego. Kogeneracja gazowa ma zapewnić stabilność i elastyczność produkcji energii, a jednocześnie pozwolić na stopniową dekarbonizację.

Kraków jest drugim co do wielkości rynkiem ciepła w Polsce. Elektrociepłownia Kraków wytwarza blisko 70 proc. ciepła sieciowego w mieście. Dostarcza je do około 7 tys. budynków w Krakowie, Skawinie i Zielonkach, w których znajduje się łącznie około 300 tys. mieszkań.

Krakowski projekt wpisuje się w strategię PGE opartą na komponencie krajowym (ang. local content), czyli uwzględnianiu jak największego udziału polskich firm, kompetencji i usług w inwestycjach.

Dariusz Lubera, Prezes Zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej – Już dziś nasza krakowska elektrociepłownia jest największym producentem ciepła i energii elektrycznej dla miasta, wytwarzając blisko 70% ciepła sieciowego, dostarczanego Krakowianom. Skala naszej odpowiedzialności za bezpieczeństwo dostaw jest tutaj znacząca, dlatego nie spoczywamy na laurach. Inwestycja, którą dziś inaugurujemy w stolicy Małopolski, jest warta 886 mln zł. Będzie ją realizować konsorcjum polskich firm, a w szczytowym okresie zatrudnienie znajdzie tu blisko 450 osób. To pokazuje, jak odpowiedzialne podejście do inwestycji przekłada się zarówno na korzyści dla lokalnych społeczności, jak i dla polskiej gospodarki.

Mniej węgla w Krakowie już od 2028 roku

Plany inwestycyjne EC Kraków zmierzają w kierunku stopniowej, ale całkowitej rezygnacji ze spalania węgla kamiennego jako paliwa o wysokiej emisyjności. Budowa agregatów kogeneracyjnych wykorzystujących jako paliwo gaz ziemny jest pierwszym krokiem w tym kierunku. Szacuje się, że po rozpoczęciu eksploatacji pierwszego etapu inwestycji w 2028 roku zużycie węgla spadnie o około 28 proc., czyli o 200 tys. ton rocznie. PGE EC Kraków podejmuje to działanie w celu ograniczania własnego oddziaływania na środowisko, a w szczególności dekarbonizacji procesu wytwarzania energii, poprawy jakości powietrza atmosferycznego w mieście oraz ograniczenia oddziaływania na wody powierzchniowe poprzez redukcję ilości ścieków przemysłowych z IMOS.

Mariusz Michałek, Wiceprezes Zarządu PGE Energia Ciepła - Połączenie dekarbonizacji z zapewnieniem bezpieczeństwa energetycznego jest jednym z najważniejszych założeń projektu. Odejście od węgla nie może oznaczać ryzyka dla mieszkańców. Kraków potrzebuje źródeł, które będą w stanie zapewnić ciepło niezależnie od warunków pogodowych i sytuacji na rynku energii. Dlatego gazowa kogeneracja ma pełnić w systemie ważną funkcję: nowe jednostki mają zapewnić stabilność i elastyczność produkcji, a tym samym pozwolić na stopniowe wycofywanie węgla.

Pierwszy etap inwestycji otwiera szerszy program modernizacji. W kolejnych latach w elektrociepłowni powstaną następne silniki gazowe, kotły gazowe i elektrodowe, pompy ciepła oraz magazyn ciepła. Wartość całego programu inwestycyjnego dla Krakowa do 2034 roku przekroczy 2,9 mld zł. Według szacunków spółki emisja dwutlenku węgla z krakowskiej elektrociepłowni w 2035 roku będzie o ponad 60 proc. niższa niż w roku 2021.

Transformacja z udziałem polskich firm

Za realizację przedsięwzięcia odpowiada konsorcjum dwóch polskich firm Unibep S.A. i SBB Energy S.A., a wartość kontraktu wynosi 886 mln zł. Przy realizacji inwestycji w szczytowym okresie będzie pracować około 450 osób.

Andrzej Sterczyński, Prezes Zarządu Unibep S.A. - Jako Unibep z ogromną satysfakcją wspieramy inwestorów z sektora energetycznego w procesie dekarbonizacji. Tu, w Krakowie, jak i w wielu innych lokalizacjach w naszym kraju, pokazujemy, że wraz z polskimi firmami można realizować ambitne cele środowiskowe. Naszą codzienna pracą utwierdzamy zamawiających w pewności, że w oparciu o komponent polski tak ważne projekty mogą być realizowane profesjonalnie, przy zachowaniu wysokiej jakości i w zakładanych terminach. Tak właśnie dzieje się na terenie Elektrociepłowni Kraków. Realizacja inwestycji przebiega sprawnie dzięki partnerskiej współpracy zarówno z zamawiającym, jak i naszym konsorcjantem i podwykonawcami.

Ziemowit Słomczyński, Prezes Zarządu SBB ENERGY S.A. - Projekt realizowany dla Elektrociepłowni Kraków jest doskonałym przykładem tego, jak polskie przedsiębiorstwa mogą wspólnie uczestniczyć w transformacji energetycznej kraju. Jako SBB Energy odpowiadamy za realizację najbardziej wymagających obszarów technologicznych i rozruchowych inwestycji, wykorzystując doświadczenie zdobyte przy największych projektach energetycznych w Polsce i Europie. Cieszy nas, że wspólnie z PGE Energia Ciepła oraz naszym partnerem konsorcjalnym, firmą Unibep, tworzymy nowoczesne źródło wytwarzania energii, które przyczyni się do ograniczenia emisji i zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego regionu. Wierzymy, że transformacja energetyczna jest nie tylko wyzwaniem środowiskowym, ale również szansą na rozwój krajowych kompetencji, technologii i miejsc pracy, dlatego tak ważną rolę odgrywa udział polskich firm w realizacji tego typu przedsięwzięć.

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