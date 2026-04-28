Jezior Czorsztyńskie jest najpiękniejsze w Małopolsce według sztucznej inteligencji
Jezioro Czorsztyńskie jest najpiękniejszym tego typu miejscem w Małopolsce według AI. Jest położone w Kotlinie Nowotarskiej, pomiędzy Pieninami a Gorcami. Jezioro powstało w wyniku spiętrzenia wód Dunajca, po tym, jak została wybudowana zapora wodna w Niedzicy, pomiędzy Pieninami Spiskimi a Właściwymi. Uchodzi za jedno z najbardziej cenionych przez turystów kąpielisk w województwie małopolskim. Największym uznaniem wczasowiczów cieszy się jego zapora główna. W rejonie Jeziora Czorsztyńskiego znajduje się wiele wspaniałych atrakcji, które również wskazała sztuczna inteligencja. Jesteście ciekawi, co wybrała AI? Pełną listę wraz z garścią ciekawostek znajdziecie w dalszej części artykułu.
Dlaczego warto wybrać się nad Jezioro Czorsztyńskie? AI wskazała najciekawsze atrakcje!
Zamki jak z bajki:
- zamek w Niedzicy – pięknie zachowany, z widokiem na jezioro, pełen legend (np. o inkaskim skarbie);
- ruiny zamku Czorsztyn – bardziej dzikie i klimatyczne, idealne na wieczorny spacer z widokiem na Tatry.
Rejs statkiem:
- można przepłynąć statkiem pasażerskim między zamkami – to prawdziwa atrakcja, zwłaszcza przy zachodzie słońca.
Szlaki i ścieżki rowerowe:
- przez cały brzeg biegnie Velo Dunajec – jedna z najpiękniejszych tras rowerowych w Polsce;
- wokół jeziora prowadzą też ścieżki spacerowe z niesamowitymi panoramami na góry.
Plaże i kąpieliska:
- największa plaża znajduje się w Kluszkowcach – z infrastrukturą, wypożyczalniami i strefą dla dzieci;
- są też ciche zatoczki z dostępem do wody – można znaleźć swoją „dziką plażę”.
Ptaki i natura:
- jezioro i okolice są siedliskiem licznych gatunków ptaków wodnych.
Miejsce na nocleg z widokiem:
- można znaleźć zarówno pola namiotowe (np. w Kluszkowcach), jak i agroturystyki z widokiem na jezioro i Tatry. Istnieje również możliwość wypożyczenia sprzętu, m.in. rowerków wodnych, kajaków czy żaglówek.
Zalane wsie ukryte pod taflą Jeziora Czorsztyńskiego
Przed powstaniem jeziora Czorsztyńskiego w 1997 roku, teren doliny Dunajca zamieszkiwało ponad 2 tysiące osób w kilku wsiach. W ramach budowy zapory i zbiornika zalano niemal całkowicie:
- Maniowy – główna wieś, której mieszkańców przesiedlono na wzgórze (dziś: Nowe Maniowy). Na dnie jeziora wciąż spoczywają fundamenty starego kościoła i domów,
- Kluszkowce (częściowo) – część zabudowań przeniesiono w wyższe partie, część została rozebrana;
- Wielkie Borowe, Huba, Tylmanowa (częściowo) – niektóre domy przesiedlono, inne rozebrano.
W celu upamiętnienia tych miejsc powstał Skansen Osadnictwa Pienińskiego w Kluszkowcach – z domkami przeniesionymi ze starych wsi. Natomiast w kościele w Nowych Maniowach znajduje się tablica pamięci mieszkańców starej wsi.
Jezioro Czorsztyńskie w filmach i serialach
Jezioro Czorsztyńskie stało się „bohaterem” kilku filmów i seriali. Pojawia się w takich produkcjach, jak:
- „Ogniem i mieczem” (1999) – okolice zamku w Niedzicy i jezioro pojawiają się jako tło niektórych ujęć;
- „Wiedźmin” (2002, serial) – choć głównie kręcony w innych częściach Polski, Jezioro Czorsztyńskie również pojawiło się w kilku scenach;
- „Janosik. Prawdziwa historia” (2009) – kręcono sceny plenerowe nad jeziorem, pokazując dzikie Pieniny.
Legenda o zębie smoka z zamku Czorsztyn
To jedna z lokalnych, mniej znanych, ale bardzo klimatycznych opowieści. Dawno temu pod wzgórzem zamkowym miał mieszkać wielki smok, który według legendy ział ogniem i bronił skarbu ukrytego w podziemiach góry. Po wielu latach walki z rycerzami i pustoszenia okolicznych wsi, został zabity przez mędrca z zamku w Niedzicy. Jego ciało zapadło się pod ziemię, ale ząb, który wybił się ze szczęki przy ostatnim tchnieniu, został rzekomo wmurowany w podziemia zamku Czorsztyn jako pamiątka i ostrzeżenie dla przyszłych pokoleń.
Niektórzy twierdzą, że smoczy ząb to tak naprawdę prastary meteoryt lub fragment skamieniałej kości mamuta. Inni wierzą, że to tylko symboliczny kamień.