W Leśnicy strażacy interweniowali z powodu powalonego drzewa, które zablokowało drogę i uszkodziło linię energetyczną.

Intensywne opady śniegu w Tatrach przykryły kwitnące krokusy, co może uniemożliwić spektakularny efekt masowego kwitnienia.

Według prognoz IMGW całkowity przyrost pokrywy śnieżnej do poranka w sobotę, 28 marca wyniesie od 20 cm do 30 cm.

Atak zimy na Podhalu. Śnieg przewrócił drzewo i przykrył krokusy

Dyżurny SKKP PSP w Zakopanem odnotował liczne zgłoszenia dotyczące miejscowych zagrożeń. Jak relacjonują strażacy, musieli interweniować m.in. w przypadku drzewa, które pod naporem śniegu przewróciło się, całkowicie blokując przejazd drogą. - Po dotarciu na miejsce zastaliśmy drzewo, które pod naporem śniegu przewróciło się, całkowicie blokując przejazd drogą. Co gorsza, upadający konar uszkodził również linię energetyczną, co stwarzało dodatkowe niebezpieczeństwo – czytamy w relacji służb. Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, oświetleniu terenu pracy oraz usunięciu powalonego drzewa przy użyciu pił mechanicznych, aby jak najszybciej przywrócić przejezdność.

Intensywne opady śniegu, które nawiedziły Tatry, budzą poważne obawy o przyszłość tegorocznego kwitnienia krokusów. Przyrodnik Tatrzańskiego Parku Narodowego, Tomasz Zając, w rozmowie z PAP wyraził swoje zaniepokojenie. - Wiele krokusów podczas minionych słonecznych dni już w pełni zakwitło, ale teraz przykryła je gruba warstwa śniegu. Krokusy zostaną przygniecione i część z nich się nie podniesie, zwłaszcza, że opady śniegu są także zapowiadane na kolejne dni – powiedział Zając, podkreślając, że spektakularny efekt masowego kwitnienia może w tym roku nie zostać osiągnięty.

Przyrost pokrywy śnieżnej. Prognoza IMGW

IMGW prognozuje, że na obszarach położonych powyżej 700 m n.p.m., całkowity przyrost pokrywy śnieżnej od czwartku (26.03) do soboty (28.03) rano ma wynieść od 20 cm do 30 cm. Przyrost pokrywy śnieżnej minionej doby wyniósł od 12 do 18 cm.

Ostrzeżenie pogodowe dotyczące intensywnych opadów śniegu jest ważne do 28 marca, godz. 7:00. Wszyscy planujący wyjście w góry są proszeni o śledzenie komunikatów pogodowych i lawinowych oraz o zachowanie maksymalnej ostrożności.

6

Zima w Polsce i na świecie. Sprawdź, ile wiesz o mrozie, śniegu i rekordach! Pytanie 1 z 10 Kiedy rozpoczyna się astronomiczna zima w Polsce? 20 grudnia 21 grudnia 22 grudnia Następne pytanie