Pogoda na majówkę zepsuje plany Polakom. IMGW wskazuje najgorszy dzień na grilla

Przełom kwietnia i maja (30.04-1.05) zapowiada się chłodno, a termometry pokażą zaledwie od 8 do 12 stopni Celsjusza. W późniejszym czasie synoptycy przewidują ocieplenie, które przyniesie od 12 do 15 stopni , a na zachodzie i południu kraju wartości mogą wzrosnąć nawet do 18 stopni Celsjusza.

, a na zachodzie i południu kraju wartości mogą wzrosnąć nawet do 18 stopni Celsjusza. Początkowe ochłodzenie to efekt oddziaływania zatok niżowych. Z kolei w drugiej połowie długiego weekendu nad Polskę nadciągnie wyż , który sprowadzi znacznie łagodniejsze masy powietrza.

, który sprowadzi znacznie łagodniejsze masy powietrza. Tegoroczna majówka nie zagwarantuje stałych, wysokich temperatur. Eksperci z IMGW prognozują jednak stopniowy wzrost ciepła, choć wyraźnie przypominają, że wyliczenia modeli numerycznych wciąż mogą ulegać pewnym modyfikacjom.

Pogoda na majówkę 2026. W ten dzień lepiej zrezygnować z grilla

Tegoroczny odpoczynek związany z majówką będzie bardzo krótki, a dodatkowo utrudnią go niekorzystne warunki atmosferyczne. Meteorolodzy przekazują, że pierwsze dni długiego weekendu przyniosą niskie temperatury. Z danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika, że chłodna aura nawiedzi Polskę dokładnie na samym początku majówki.

- Końcówka kwietnia i początek maja w Polsce zapowiadają się jako okres zmiennej pogody, ale najnowsze prognozy modeli zaczynają wskazywać na stopniową poprawę warunków w trakcie majówki. Jeszcze kilka dni temu dominował scenariusz wyraźnie chłodny, modele sugerowały temperatury często poniżej normy, z wartościami rzędu 6-11°C w dzień i ryzykiem przymrozków nocami. Ten sygnał częściowo się utrzymuje, zwłaszcza na samym początku majówki - przekazała nam Małgorzata Teodoruk z IMGW.

W związku z przedstawioną prognozą pogody, wszelkie plany na biesiadowanie przy grillu na świeżym powietrzu warto odłożyć na dalszą część długiego weekendu.

IMGW aktualizuje prognozy. Zaskakująca zmiana na koniec długiego weekendu

Zdecydowanie bardziej optymistyczne scenariusze pojawiają się w kontekście kolejnych dni odpoczynku. Eksperci dostrzegają w modelach pogodowych szansę na dotarcie do Polski cieplejszego powietrza z kierunków zachodnich. Za wyraźny wzrost temperatur będzie odpowiadał napływający układ wyżowy, dzięki któremu miejscami termometry wskażą nawet osiemnaście stopni Celsjusza. Choć o prawdziwych upałach można na razie zapomnieć, aura stanie się w tych dniach znacznie przyjemniejsza do spacerowania.

- Nowsze wyliczenia modeli numerycznych, coraz częściej pokazują stopniowe ocieplenie w drugiej części długiego weekendu. W praktyce oznacza to, że początek majówki będzie jeszcze chłodny, z temperaturą około 8-12°C, lokalnie niższą na północy, w kolejnych dniach, zwłaszcza od 3-4 maja, rośnie szansa na wzrost do około 12-15°C, a lokalnie nawet 15-18°C, głównie na południu i zachodzie kraju. Za taką zmianę odpowiada sytuacja baryczna -początkowo Polska znajduje się pod wpływem zatok niżowych i chłodniejszych mas powietrza z północy, natomiast w dalszej części majówki coraz większy wpływ może mieć wyż i napływ łagodniejszego powietrza z zachodu lub południowego zachodu. Podsumowując: majówka nie zapowiada się jako stabilnie ciepła, ale też nie musi być całkowicie zimna. Najbardziej prawdopodobny scenariusz to chłodny start i stopniowa poprawa temperatur w drugiej części długiego weekendu. Sytuacja pozostaje jednak dynamiczna i prognozy mogą jeszcze ulec zmianie, dlatego warto na bieżąco śledzić aktualizacje na stronie meteo.imgw.pl - podaje ekspertka IMGW.

Tak wyglądała majówka w PRL

QUIZ. O grillowaniu wiesz wszystko? Sprawdź, czy jesteś prawdziwym królem rożna! Pytanie 1 z 10 Za początek grillowania uznaje się się gwałtowny rozwój hodowli w USA. O jakie zwierzęta chodzi? Kurczaków Baranów Świni Koni Następne pytanie