Krakowskie kąpielisko na Zakrzówku znów zaprasza turystów

Popularny krakowski akwen w Parku Zakrzówek przeszedł niedawno przymusową przerwę, po tym jak w wodzie znaleziono niezidentyfikowaną substancję przypominającą zawiesinę. Incydent ten miał miejsce podczas rutynowych prac konserwacyjnych, co skłoniło zarządców do natychmiastowego zamknięcia terenu dla bezpieczeństwa gości i przeprowadzenia wnikliwych badań. Na szczęście sytuacja została opanowana i już wiadomo, że w najbliższy weekend 27–28 czerwca baseny zostaną ponownie udostępnione odwiedzającym.

"Polska Chorwacja" w Krakowie – turkusowa woda i tłumy na Zakrzówku

Zakrzówek, często określany mianem "polskiej Chorwacji", to bez wątpienia jedno z najatrakcyjniejszych wizualnie miejsc na mapie miasta. Teren dawnego kamieniołomu wapienia został w przeszłości zalany, co zaowocowało powstaniem zbiornika o niezwykle intensywnej, turkusowej barwie. Egzotyczny krajobraz przyciąga tłumy spragnione letniego wypoczynku, dlatego kolejki przy wejściu stały się stałym elementem tutejszego krajobrazu. W tym sezonie czas oczekiwania może ulec wydłużeniu, ze względu na niedawne zmiany w regulaminie obiektu.

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Zakrzówek - ZDJĘCIA KĄPIELISKA

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Nowe zasady na Zakrzówku. Drastyczne ograniczenia liczby gości

Dla wybierających się w najbliższym czasie na krakowski Zakrzówek mamy ważną wiadomość: w trosce o bezpieczeństwo kąpiących się, a także z powodu obniżonego poziomu wody, wprowadzono rygorystyczne limity wejść. Od teraz na pomostach może przebywać zaledwie połowa dotychczasowej liczby osób, czyli 300 zamiast 600. Zmiana ta z pewnością przełoży się na płynność korzystania z obiektu, zwłaszcza w obliczu nadchodzącej fali upałów, o której ostrzegają meteorolodzy.

Historia krakowskiego Zakrzówka: inwestycja warta miliony

Otwarte w czerwcu 2023 roku kąpielisko w Parku Zakrzówek to projekt miejski zrealizowany na obszarze 60 hektarów dawnych wyrobisk kamieniołomu. Inwestycja pochłonęła niemal 60 milionów złotych. Mimo stosunkowo krótkiego czasu funkcjonowania, miejsce to szybko zyskało status kultowego, a w sezonie letnim przyciąga ogromne rzesze poszukiwaczy relaksu na łonie natury.

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