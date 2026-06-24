Uczniowie rozpoczną wakacje wcześniej. Kiedy zakończenie roku szkolnego?

Ostatni dzwonek w roku szkolnym 2025/2026 wybrzmi w piątek, 26 czerwca 2026 roku. Właśnie wtedy dzieci i młodzież odbiorą świadectwa, a oficjalny start letniej laby nastąpi już następnego poranka.

Oznacza to, że dwumiesięczna przerwa od nauki zainauguruje 27 czerwca 2026 roku. Dla zestawienia warto przypomnieć, że w poprzednim cyklu edukacyjnym zajęcia zakończyły się 27 czerwca 2025 roku, a czas wolny rozpoczął się dzień później, czyli 28 czerwca.

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Skąd wzięło się to jednodniowe przesunięcie? Przyczyna nie ma nic wspólnego z nowelizacją prawa oświatowego czy nowymi decyzjami ministerstwa. Kluczowy jest tutaj po prostu układ dni w kalendarzu i to, na kiedy dokładnie przypada ostatni czerwcowy piątek. W 2026 roku będzie to 26. dzień tego miesiąca.

Według zatwierdzonego harmonogramu letnia przerwa potrwa od 27 czerwca aż do 31 sierpnia 2026 roku. Kolejny okres wytężonej pracy w szkolnych ławkach tradycyjnie rozpocznie się wraz z nadejściem pierwszych dni września.