Nie jest ze złota a kosztuje krocie. To nowy hit na straganach w Zakopanem

Nowy hit na zakopiańskich straganach

Zakopane od lat pozostaje jednym z najpopularniejszych kierunków turystycznych w Polsce. Miasto u podnóża Tatr przyciąga zarówno miłośników górskich wędrówek, jak i osoby szukające wyjątkowej atmosfery, regionalnej kuchni oraz góralskiej kultury.

Turyści przyjeżdżający do Zakopanego od lat szukają więc pamiątek, które przypomną im o pobycie pod Tatrami. Na straganach można znaleźć niemal wszystko - od tradycyjnych wyrobów regionalnych po mniej oczywiste gadżety. Tym razem uwagę odwiedzających przyciąga pluszowy oscypek oraz jego cena.

Pluszowy oscypek z Zakopanego

Był czas, że każde dziecko chciało mieć pluszową gęś lub kapibarę. Teraz na południu Polski kroluje natomiast oscypek, ale pluszowy. Zamiast owczego mleka i charakterystycznego smaku mamy więc miękki materiał, uśmiechniętą buzię i formę maskotki. Zabawka szybko zwróciła uwagę turystów, szczególnie rodzin z dziećmi. Dla najmłodszych to nietypowa zabawka, a dla dorosłych - oryginalna pamiątka z wyjazdu. Ile jednak kosztuje? Niestety całkiem sporo. Niektórzy sprzedawcy wyceniają większe egzemplarze nawet na około 140 zł. Nabyć można również tańsze opcje oscypka, np. w formie breloka za ok. 30 zł.

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Oscypek to symbol Podhala

Oscypek od pokoleń jest jednym z najważniejszych symboli Podhala. Charakterystyczny, wędzony ser z owczego mleka kojarzy się z góralską tradycją, bacami i klimatem tatrzańskich miejscowości. Dla wielu turystów wizyta w Zakopanem nie może obyć się bez spróbowania prawdziwego oscypka lub zabrania go ze sobą do domu jako regionalnej pamiątki. Nic więc dziwnego, że motyw tego produktu przeniesiono także na inne gadżety - tym razem w formie pluszowej maskotki. Jak myślicie, pluszowy oscypek będzie hitem tych wakacji?

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