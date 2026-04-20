Wybuch i zawalenie budynku
Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 20 kwietnia około godziny 14:30 przy ul. Gorczańskiej w Maniowach, w powiecie nowotarski. Jak wynika z pierwszych informacji, w budynku należącym do LKS Lubań Maniowy doszło do eksplozji gazu nagromadzonego w szatni.
Siła wybuchu była ogromna – obiekt został niemal całkowicie zniszczony i w dużej części zamienił się w rumowisko.
W wyniku eksplozji poszkodowany został około 70-letni mężczyzna. Jak przekazują służby, doznał on oparzeń i został przetransportowany przez Zespół Ratownictwa Medycznego do szpitala.
Na tę chwilę to jedyna osoba, która ucierpiała w zdarzeniu.
Trwa akcja poszukiwawcza
Na miejscu pracuje ponad 50 strażaków, którzy prowadzą działania ratownicze i jednocześnie przeszukują gruzy zawalonego budynku. Istnieje obawa, że pod zniszczoną konstrukcją mogą znajdować się inne osoby.
– Ze względu na charakter zdarzenia zadysponowaliśmy specjalistyczną grupę poszukiwawczo-ratowniczą z Nowego Sącza, która dokładnie sprawdzi uszkodzoną część obiektu – poinformował Hubert Ciepły z Państwowa Straż Pożarna w Krakowie.
Ratownicy wykorzystują specjalistyczny sprzęt, aby wykluczyć obecność osób pod gruzami i zabezpieczyć teren.
Wstępne ustalenia wskazują, że przyczyną zdarzenia był wybuch gazu nagromadzonego w pomieszczeniu szatni. Dokładne okoliczności eksplozji będą jednak wyjaśniane w toku dalszego postępowania.
Służby nie wykluczają, że konieczne będą szczegółowe ekspertyzy techniczne oraz analiza instalacji znajdujących się w budynku.
Sytuacja wciąż się rozwija
Akcja ratunkowa w Maniowy nadal trwa, a teren wokół zniszczonego obiektu został zabezpieczony. Strażacy koncentrują się na dokładnym przeszukaniu gruzowiska i wykluczeniu najgorszego scenariusza.
To zdarzenie wstrząsnęło lokalną społecznością i postawiło służby w stan najwyższej gotowości. Kolejne informacje będą pojawiać się wraz z postępem działań ratunkowych i ustaleń śledczych.