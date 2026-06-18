POWER UP w praktyce: Pol-Mach i OKNOPLAST rozwijają standardy obsługi inwestora

Nowy salon zaprojektowano jako przestrzeń konsultacyjną dla inwestorów, architektów i klientów indywidualnych. Główny nacisk położono na praktyczną prezentację rozwiązań, analizę parametrów technicznych oraz możliwość bezpośredniego porównania systemów stosowanych we współczesnym budownictwie.

Autor: Pol-Mach/ Materiały prasowe

POWER UP jako element strategii współpracy

Otwarcie nowego salonu Pol-Mach jest również częścią strategii POWER UP 2026 rozwijanej przez Grupę OKNOPLAST. Program powstał jako odpowiedź na zmieniające się potrzeby rynku budowlanego oraz rosnące znaczenie jakości obsługi i kompetencji partnerów handlowych.

POWER UP koncentruje się na rozwoju wiedzy, praktycznych umiejętności oraz długofalowej współpracy. Obejmuje szkolenia, rozwój nowoczesnych salonów sprzedaży oraz wsparcie partnerów w zakresie doradztwa technicznego, współpracy z architektami i marketingu.

Jak podkreśla Magdalena Cedro-Czubaj, Dyrektorka Marketingu Grupy OKNOPLAST:

Sama oferta produktowa przestaje dziś wystarczać. Inwestor oczekuje kompetentnego wsparcia, sprawnej komunikacji oraz partnera, który poprowadzi go przez cały proces inwestycji. Dlatego rozwój sieci partnerskiej pozostaje jednym z kluczowych elementów naszej strategii.

Nowy salon Pol-Mach stanowi przykład tego podejścia w praktyce. To przestrzeń stworzona z myślą o doradztwie, prezentacji nowoczesnych rozwiązań oraz pracy z inwestorami i architektami.

Ponad 25 lat współpracy i wspólnego rozwoju

Współpraca Pol-Mach i OKNOPLAST trwa od ponad dwóch dekad. Dla obu firm stanowi przykład partnerstwa budowanego w oparciu o stabilność, rozwój kompetencji oraz wspólne standardy obsługi klienta.

Podczas uroczystego otwarcia salonu symbolicznym momentem było wspólne przecięcie wstęgi przez prezesa Grupy OKNOPLAST, Mikołaja Placka oraz Bernadettę i Kamila Machno, reprezentujących firmę Pol-Mach. Wydarzenie podkreśliło znaczenie długofalowych relacji biznesowych oraz rosnącą rolę profesjonalnego doradztwa w procesie sprzedaży stolarki otworowej. Podczas swojego przemówienia prezes Grupy OKNOPLAST zwrócił uwagę na wysoki standard nowo otwartego salonu oraz konsekwentny rozwój firmy Pol-Mach. Podkreślił, że współpraca między obiema firmami trwa już od ponad 25 lat, a jej fundamentem są wzajemne zaufanie, zaangażowanie i wspólne dążenie do rozwoju.

Z satysfakcją odniósł się również do faktu, że kolejne pokolenie właścicieli aktywnie przejmuje odpowiedzialność za biznes i z powodzeniem kontynuuje jego rozwój. Zaznaczył także, że Pol-Mach jest przykładem skutecznego partnerstwa i przedsiębiorczości, które mogą stanowić inspirację dla innych partnerów handlowych w sieci OKNOPLAST.

Zmieniający się rynek budowlany stawia przed partnerami handlowymi nowe wymagania. Inwestorzy oczekują dziś nie tylko produktu, lecz również wsparcia technicznego, pomocy projektowej oraz rzetelnej analizy rozwiązań pod kątem parametrów użytkowych i kosztów inwestycji.

Współpraca z OKNOPLAST trwa od ponad 25 lat i od początku opiera się na zaufaniu oraz dobrej komunikacji. To marka, na którą można liczyć, bo stale się rozwija i nie zatrzymuje się w miejscu. Chcemy rozwijać się razem z nią, łącząc doświadczenie, relacje i wspólne podejście do jakości obsługi klienta -mówi Kamil Machno, przedstawiciel firmy Pol-Mach.

Autor: Pol-Mach/ Materiały prasowe

Rosnące znaczenie doświadczenia i kompetencji

Nowy salon Pol-Mach w Krakowie wpisuje się w proces profesjonalizacji rynku stolarki otworowej. Coraz większą rolę odgrywa dziś doświadczenie zakupowe, jakość doradztwa technicznego oraz umiejętność prowadzenia inwestora przez cały proces realizacji projektu.

Dla branży budowlanej oznacza to zmianę modelu współpracy pomiędzy producentem, partnerem handlowym i klientem końcowym. Kompetencje techniczne, praktyczna wiedza oraz długofalowe relacje biznesowe stają się jednym z głównych czynników budujących przewagę konkurencyjną na rynku.

Autor: Pol-Mach/ Materiały prasowe