Wakacyjny powrót zimy w Tatrach! Ratownicy alarmują

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Zima w środku lata. TOPR odradza wyprawy, a IMGW ostrzega przed nawałnicami
Mimo wakacji wyższe partie Tatr znów pokryły się śniegiem. To już kolejny raz w tym miesiącu, gdy zimowa aura niespodziewanie przerywa lipcowe upały. Członkowie Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego zniechęcają do wędrówek, radząc wstrzymanie się z planami wspinaczki. Od samego rana w górach pada deszcz i szczyty okala ograniczająca widoczność mgła, a powyżej 2400 metrów sypie śnieg, którego napadało już kilka centymetrów. Przedstawiciel TOPR w rozmowie z radiem RMF FM podkreślił, że przy takiej pogodzie wyjścia na szlak są bardzo ryzykowne. Zaapelował o cierpliwość.
Niebezpiecznie na tatrzańskich szlakach, a wschód Polski pod znakiem burz
TOPR ostrzega, że kombinacja niskich temperatur, porywistego wiatru, opadów i gęstej mgły stwarza większe ryzyko tragicznych w skutkach poślizgnięć. Zagrożenie rośnie zwłaszcza tam, gdzie skały mogą być pokryte cienką warstwą lodu. Niesprzyjająca pogoda to nie tylko problem turystów. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej rozesłał alerty pierwszego stopnia o burzach dla mieszkańców wschodnich województw. Dotyczy to głównie Podlasia, wschodnich rubieży Mazowsza, a także Lubelszczyzny i Podkarpacia.
Synoptycy przewidują ulewy przynoszące od 15 do nawet 30 milimetrów deszczu na metr kwadratowy. Mogą im towarzyszyć wichury do 70 kilometrów na godzinę i przelotne opady drobnego gradu.