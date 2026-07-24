Wakacyjny powrót zimy w Tatrach! Ratownicy alarmują

Zima w środku lata. TOPR odradza wyprawy, a IMGW ostrzega przed nawałnicami

Mimo wakacji wyższe partie Tatr znów pokryły się śniegiem. To już kolejny raz w tym miesiącu, gdy zimowa aura niespodziewanie przerywa lipcowe upały. Członkowie Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego zniechęcają do wędrówek, radząc wstrzymanie się z planami wspinaczki. Od samego rana w górach pada deszcz i szczyty okala ograniczająca widoczność mgła, a powyżej 2400 metrów sypie śnieg, którego napadało już kilka centymetrów. Przedstawiciel TOPR w rozmowie z radiem RMF FM podkreślił, że przy takiej pogodzie wyjścia na szlak są bardzo ryzykowne. Zaapelował o cierpliwość.

Sonda Czy ruch turystyczny w Tatrach powinien zostać ograniczony? tak nie nie mam zdania

Niebezpiecznie na tatrzańskich szlakach, a wschód Polski pod znakiem burz

TOPR ostrzega, że kombinacja niskich temperatur, porywistego wiatru, opadów i gęstej mgły stwarza większe ryzyko tragicznych w skutkach poślizgnięć. Zagrożenie rośnie zwłaszcza tam, gdzie skały mogą być pokryte cienką warstwą lodu. Niesprzyjająca pogoda to nie tylko problem turystów. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej rozesłał alerty pierwszego stopnia o burzach dla mieszkańców wschodnich województw. Dotyczy to głównie Podlasia, wschodnich rubieży Mazowsza, a także Lubelszczyzny i Podkarpacia.

Synoptycy przewidują ulewy przynoszące od 15 do nawet 30 milimetrów deszczu na metr kwadratowy. Mogą im towarzyszyć wichury do 70 kilometrów na godzinę i przelotne opady drobnego gradu.

Quiz. Tatry, Karkonosze, czy Bieszczady? Rozpoznasz, gdzie znajdują się te popularne miejsca? Pytanie 1 z 13 Na początek łatwizna. Na zdjęciu jedno z najczęściej fotografowanych jezior w Polsce. Gdzie się znajduje? w Tatrach w Bieszczadach w Karkonoszach Następne pytanie