Ks. Józef Zborek, były proboszcz z Grojca, otrzymał nagrodę wójta gminy Oświęcim za całokształt działalności, w tym za 29 lat tajnego wspierania szkoły i biednych dzieci.

Wójt Mirosław Smolarek ujawnił, że ks. Zborek jako katecheta przeznaczał swoje zarobki na obiady dla dzieci, pomoce naukowe oraz remonty i doposażenie szkoły.

Duchowny został niedawno pozbawiony urzędu proboszcza przez biskupa, który zarzucił mu m.in. stałe przekraczanie dopuszczalnej liczby mszy i zniszczenie ksiąg intencji.

Ks. Józef Zborek otrzymał nagrodę wójta. Przez lata po cichu pomagał potrzebującym

Wójt gminy Oświęcim Mirosław Smolarek nagrodził wieloletniego proboszcza parafii w Grojcu ks. Józefa Zborka. Samorządowiec w bardzo ciepłych słowach wypowiedział się o zasługach duchownego, podkreślając, że nagroda ta należała mu się już od bardzo dawna. - Ta nagroda wójta, uczciwie mówiąc, należała mu się corocznie – przyznał wójt Mirosław Smolarek w rozmowie z portalem Fakty Oświęcim.

Przy okazji wójt zdecydował się ujawnić sekret, o którym przez blisko trzy dekady niewielu wiedziało. Okazuje się, że ks. Józef Zborek przez lata unikał jakiegokolwiek rozgłosu i stanowczo prosił, aby publicznie nie mówić o jego działalności charytatywnej. Duchowny pieniądze, które zarabiał jako katecheta, przeznaczał na działalność dobroczynną. Między innymi kupował obiady dla najuboższych dzieci, finansował pomoce naukowe oraz wspierał remonty i doposażenie placówki. Co niezwykle istotne, nie był to jednorazowy gest wsparcia, lecz wieloletnia pomoc. Jak podkreślił wójt Smolarek, było to aż 29 lat systemowego, zaplanowanego działania na rzecz lokalnej społeczności.

Proboszcz stracił funkcję za odprawianie zbyt wielu mszy i spalenie ksiąg parafialnych

Po prawomocnej decyzji Watykaniu o pozbawieniu go funkcji, ks. Józef Zborek opublikował oświadczenie. Kapłan poinformował w nim, że został ukarany między innymi za rzekome bezprawne czerpanie korzyści z ofiar mszalnych oraz za zniszczenie księgi intencji. Sam zainteresowany ocenił decyzję o pozbawieniu go urzędu proboszcza jako niesprawiedliwą. W swoim piśmie stanowczo podkreślił, że wszelkie stypendia z dodatkowych mszy świętych regularnie i uczciwie przekazywał do kurii.

Oficjalne stanowisko w tej sprawie zajęła bielsko-żywiecka kuria. Diecezja poinformowała w nim, że przeprowadzone wcześniej szczegółowe postępowanie kanoniczne wykazało stałe przekraczanie dopuszczalnej liczby odprawianych mszy świętych oraz potwierdziło fakt zniszczenia ksiąg intencji mszalnych. Jednocześnie przedstawiciele kurii zaznaczyli, że nie zamierzają kwestionować ogromu dobra, jakie ks. Józef Zborek wniósł w życie wielu wiernych w czasie swojej wieloletniej posługi kapłańskiej. Dodano również komunikat, że ukarany duchowny wciąż pozostaje kapłanem kościoła katolickiego.

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