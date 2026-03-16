Polska Agencja Żeglugi Powietrznej rozpocznie 4 maja wymianę urządzenia wspomagającego lądowanie ILS/DME na lotnisku Kraków Airport.

Wymiana potrwa kilka miesięcy, a nowy system ma zacząć działać 1 października br.; w tym czasie mogą wystąpić utrudnienia w lądowaniu przy ograniczonej widzialności.

Nowy system początkowo będzie działał jako ILS I kategorii, ale lotnisko planuje uzyskać certyfikację do II kategorii, co umożliwi lądowania w trudniejszych warunkach pogodowych.

Lotnisko w Krakowie wreszcie będzie miało nowy system ILS/DME

Wymiana starego sprzętu, eksploatowanego przez 23 lata, jest absolutnie niezbędna. Jak podkreśla rzecznik PAŻP, Marcin Hadaj, inwestycja ta jest realizowana w ścisłej współpracy z krakowskim lotniskiem, co gwarantuje płynność i koordynację działań. Od 4 maja br. dotychczasowy system ILS/DME „KRW” zostanie zawieszony, co tymczasowo uniemożliwi wykonywanie precyzyjnego podejścia do lądowania z jego wykorzystaniem. Mimo potencjalnych ograniczeń w warunkach obniżonej widzialności, szczególnie w sezonie letnim, takie sytuacje są niezwykle rzadkie, co minimalizuje ryzyko poważnych zakłóceń. W tym czasie dostępne będą alternatywne procedury, takie jak nawigacja satelitarna, umożliwiające prowadzenie operacji lotniczych na poziomie porównywalnym z ILS I kategorii.

Wdrożenie nowego urządzenia do pracy operacyjnej planowane jest na 1 października. Co ciekawe, czas wymiany w Kraków Airport będzie rekordowo krótki – zaledwie pięć miesięcy, podczas gdy standardowo tego typu operacje trwają około siedmiu miesięcy. Początkowo nowy system będzie funkcjonował jako ILS I kategorii, jednak prawdziwy przełom nastąpi, gdy lotnisko uzyska certyfikację do wyższej, II kategorii. To pozwoli na lądowania w znacznie trudniejszych warunkach meteorologicznych, zwiększając niezawodność i punktualność lotów, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym.

Możliwość przejścia na wyższą kategorię ILS stała się realna dzięki zmianie przepisów Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO), która miała miejsce pod koniec ubiegłego roku. Władze Kraków Airport zapowiadają, że lotnisko powinno spełnić warunki korzystania z systemu ILS II kategorii w pierwszym kwartale przyszłego roku. Aby to osiągnąć, konieczne będzie spełnienie szeregu wymagań, w tym uzyskanie certyfikacji oświetlenia nawigacyjnego zgodnego z przepisami ICAO, zmiana systemu monitoringu oświetlenia, wyznaczenie strefy wolnej od przeszkód (Obstacle Free Zone – OFZ), a także aktualizacja procedury LVP (Low Visibility Procedures) obowiązującej podczas mgieł.

Wprowadzenie ILS II kategorii umożliwi lądowania w warunkach widzialności na drodze startowej wynoszącej zaledwie 300 metrów oraz przy podstawie chmur na wysokości 30 metrów. Starty będą możliwe przy widzialności 300 metrów. Prezes Kraków Airport, Łukasz Strutyński, podkreśla, że statystyki portu wskazują, iż tylko w nielicznych przypadkach warunki pogodowe spadają poniżej progów wymaganych dla ILS II kategorii. W praktyce oznacza to, że lotnisko będzie mogło funkcjonować płynnie nawet w najtrudniejszym, zimowym sezonie, co jest kluczowe dla pasażerów i linii lotniczych.

Kraków Airport: Lider wśród regionalnych portów lotniczych

Kraków Airport jest drugim co do wielkości lotniskiem w Polsce pod względem liczby obsługiwanych pasażerów i największym portem regionalnym. W ubiegłym roku obsłużyło rekordową liczbę ponad 13,2 miliona osób, co świadczy o jego rosnącej roli w krajowym i międzynarodowym ruchu lotniczym. W obowiązującym obecnie zimowym rozkładzie lotnisko oferuje 140 połączeń do 34 krajów, obsługiwanych przez 26 linii lotniczych. Inwestycja w nowy system ILS/DME to kolejny krok w rozwoju Kraków Airport.

