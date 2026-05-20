Przełom w sprawie śmiertelnego wypadku. Sąd Najwyższy uchylił immunitet prokuratorce Magdalenie Z.

Zniesienie ochrony immunitetowej przez Sąd Najwyższy wobec prokuratorki z Sosnowca Magdaleny Z. pozwala na oficjalne pociągnięcie jej do odpowiedzialności karnej za wypadek .

. Jesienią 2024 roku w Sienicznie koło Olkusza pod kołami samochodu prawniczki zginęła 28-letnia Dorota Bejgier zmierzająca po dziecko do szkoły.

Gdy sądowe orzeczenie stanie się prawomocne, śledczy formalnie oskarżą Magdalenę Z. o spowodowanie wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym na podstawie artykułu 177 paragraf 2 kodeksu karnego.

Najbliżsi członkowie rodziny ofiary w tym jej ojciec oraz babcia odeszli przed podjęciem kluczowej decyzji przez sąd i nie doczekali sprawiedliwości.

Decyzja Sądu Najwyższego otwiera drogę do procesu. Prokurator Magdalena Z. traci immunitet

Po tragicznym wypadku na drodze w rejonie Olkusza postępowanie stało w miejscu przez wiele miesięcy. Krakowska Prokuratura Okręgowa prowadząca to śledztwo miała całkowicie związane ręce do czasu uchylenia immunitetu przez Sąd Najwyższy. Początkowo rozprawa zaplanowana na kwiecień 2026 roku nie przyniosła rozwiązania z powodu nieobecności Magdaleny Z. na sali sądowej. Przełomowe postanowienie w tej sprawie zapadło dopiero w środę 20 maja, podczas kolejnego posiedzenia sędziów w stolicy.

- Została podjęta uchwała zezwalająca na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej Magdalenę Z. (zarzuty z artykułu 177 kk) - przekazał „Super Expressowi” Maciej Brzózka, pełniący funkcję rzecznika prasowego Sądu Najwyższego w Warszawie. Kobieta nie stawiła się osobiście w sądzie, jednak skład orzekający uznał jej obecność za zbędną do prowadzenia dalszych procedur. Prawniczka z Sosnowca ma prawo złożyć zażalenie na wydane przez sędziów postanowienie.

Perspektywa postawienia formalnych zarzutów zależy od uprawomocnienia się decyzji Sądu Najwyższego.

- Po uprawomocnieniu się tego postanowienia, Magdalena Z. usłyszy zarzuty z artykułu 177 par 2 kk tj. o spowodowanie wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym - powiedział przedstawiciel Prokuratury Okręgowej w Krakowie w rozmowie z „Super Expressem”.

Tragedia rodziny zmarłej Doroty Bejgier. Bliscy nie doczekali się finału sprawy

Niestety część rodziny zmarłej w wypadku kobiety zmarła przed poznaniem kluczowych decyzji prokuratury i sądów. W lutym bieżącego roku odeszła babcia 28-latki. Zaledwie dwa dni później zmarł również ojciec Doroty. Ciała wszystkich tragicznie rozdzielonych członków tej rodziny zostały po śmierci złożone we wspólnym grobie na cmentarzu.

