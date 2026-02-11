Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski odwołał Łukasza Franka ze stanowiska dyrektora Zarządu Transportu Publicznego.

Obowiązki dyrektora ZTP przejmie jego dotychczasowa zastępczyni, Magdalena Musiał.

Prezydent zapowiedział także rozpoczęcie prac nad korektą zasad wjazdu do Strefy Czystego Transportu. W ciągu dwóch tygodni ma powstać raport na ten temat.

Prezydent Krakowa odwołał dyrektora Zarządu Transportu Publicznego

Aleksander Miszalski podjął decyzję o zmiany dyrektora Zarządu Transportu Publicznego. Dotychczasowy szef tej instytucji Łukasz Franek zostanie zastąpiony przez Magdalenę Musiał. Co ciekawe, do tej pory była ona zastępczynią dyrektora ZTP, odpowiedzialną za pion finansów oraz strategii.

- Szanowni Państwo, podjąłem decyzję o odwołaniu Łukasza Franka ze stanowiska dyrektora Zarządu Transportu Publicznego. Obowiązki dyrektora ZTP przejmie dotychczasowa Zastępczyni – Pani Magdalena Musiał - ogłosił w mediach społecznościowych prezydent Krakowa.

Będą zmiany w Strefie Czystego Transportu

Prezydent Krakowa zapowiedział, że niezwłocznie przystępuje do prac nad korektą kontrowersyjnych przepisów dotyczących Strefy Czystego Transportu. - Ponadto, po zapoznaniu się z wszystkimi głosami i zastrzeżeniami dotyczącymi zakresu i zasad wjazdu do Strefy Czystego Transportu postanowiłem przystąpić do prac nad ich korektą. Poleciłem przygotowanie w ciągu dwóch tygodni szczegółowego raportu – czytamy w oświadczeniu prezydenta. - Zaproponuję rozwiązanie, które pozwoli dalej dbać o zdrowie mieszkańców i powietrze w Krakowie, ale także będzie wyjściem naprzeciw zgłoszonym uwagom – zapewnił prezydent Miszalski. Na konkretne propozycje zmian w zasadach wjazdu do Strefy Czystego Transportu przyjdzie nam poczekać co najmniej dwa tygodnie, aż gotowy będzie wspomniany raport.