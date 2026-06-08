Dramatyczne apele o pomoc na krakowskim osiedlu

Początkowo sytuacja była zupełnie niezrozumiała. Na balkonach jednego z krakowskich budynków wielorodzinnych zaczęły lądować zgniecione kulki papieru. Po ich rozwinięciu mieszkańcy znajdowali tam napisane drżącym pismem słowa: „pomoc”, „policja”, „córka”.

Wyglądało to na desperacki krok w celu zwrócenia czyjejś uwagi.

Zagadka wyjaśniła się kilka dni później, kiedy późnym wieczorem do drzwi sąsiadów zapukała zdesperowana, starsza kobieta. Przerażona i zdenerwowana, błagała o zachowanie tajemnicy.

– Pomóżcie mojej córce – miała błagać.

Nikt nie domyślał się, że za tą prośbą kryje się mroczny sekret trwający od ponad 30 lat.

Sąsiedzi myśleli, że Magda przebywa w ośrodku

Mieszkańcy osiedla kojarzyli Magdę jedynie z czasów jej dzieciństwa. Funkcjonowała jak każda inna dziewczynka – chodziła do szkoły, spędzała czas na podwórku z koleżankami. Z czasem jednak zaczęła unikać ludzi i coraz rzadziej wychodziła na zewnątrz.

W końcu przepadła bez śladu. Przez lata otoczenie żyło w przekonaniu, że rodzice umieścili ją w specjalistycznej placówce opiekuńczej.

– Byliśmy przekonani, że jest pod opieką lekarzy. Nikt nie przypuszczał, że cały czas mieszka za ścianą – mówią dziś.

Rzeczywistość okazała się przerażająca. Magdalena K., mająca dziś 51 lat, przez około trzy dekady nie przekroczyła progu rodzinnego mieszkania.

Kobieta bez tożsamości i opieki medycznej

Gdy na miejsce wezwano służby, funkcjonariusze zastali kobietę całkowicie odciętą od rzeczywistości. Nie posiadała żadnych dokumentów tożsamości, telefonu ani własnych środków do życia. Przez lata nie korzystała z pomocy lekarzy ani stomatologów.

Podczas ewakuacji z mieszkania jej widok wstrząsnął obecnymi. Była skrajnie zaniedbana, pozbawiona włosów i zębów, uskarżając się na potężne bóle brzucha.

Niezwłocznie przetransportowano ją do szpitala, gdzie wciąż przebywa.

Najbardziej poruszające są jednak wyznania jej 75-letniej matki, Krystyny K., która przez dekady nie prosiła o wsparcie. Zmieniła zdanie dopiero po przejściu udaru w listopadzie 2025 roku. Po kilkutygodniowym pobycie w szpitalu dotarło do niej, że nie będzie w stanie opiekować się córką w nieskończoność.

– Przed śmiercią chciałam ochronić córkę. Dlatego zdecydowałam się prosić o pomoc – mówi dziś.

Przyznaje, że był to niezwykle trudny krok.

– Dużo mnie kosztowało napisanie tych kartek. Jeszcze więcej odwagi wymagało zapukanie do sąsiadów. Ale wiedziałam, że muszę to zrobić – opowiada.

Obecnie czuje ulgę.

– Magda jest już zaopiekowana. Trafiła do szpitala. Nie boję się już o nią tak jak wcześniej – dodaje.

5

Nowy strach rodziców o niepełnosprawnego syna

Choć sprawa córki się rozwiązała, rodzice zmagają się z kolejnym zmartwieniem. Pod tym samym adresem od lat przebywa ich najmłodszy potomek – 36-letni Paweł. Mężczyzna jest osobą z niepełnosprawnością, ubezwłasnowolnioną, która wymaga stałej opieki.

– Teraz najbardziej martwię się o syna – przyznaje pani Krystyna.

Rzecznik prasowa MOPS o sytuacji Magdaleny K.

Starsze małżeństwo obawia się o los syna, mając świadomość własnej śmiertelności.

– Kto się nim zajmie, gdy nas zabraknie? – pytają.

Prokuratura bada sprawę z Krakowa

Dramat Magdaleny zaszokował opinię publiczną w całym kraju. Pojawiają się pytania, jak to możliwe, że przez trzydzieści lat kobieta pozostawała niewidzialna dla systemu, nie korzystając z opieki medycznej, i dlaczego nikt wcześniej nie zauważył, co dzieje się w tym mieszkaniu.

Odpowiedzi na te wątpliwości szukają obecnie organy ścigania. Rodzina została objęta procedurą Niebieskiej Karty, a prokuratura wszczęła dochodzenie w kierunku ewentualnego znęcania się nad osobą nieporadną.

Obecnie Magdalena jest otoczona specjalistyczną opieką medyczną, a jej stan ulega poprawie. Wreszcie znalazła się w środowisku, które zapewnia jej regularną pomoc.

Dla sąsiadów, którzy zainterweniowali po dramatycznych listach, najważniejsze jest to, że kobieta odzyskała szansę na normalne funkcjonowanie, którego odmawiano jej przez dekady.

A najbardziej przejmującym podsumowaniem tego dramatu są słowa jej matki: