To jedna z najlepszych polskich płyt rockowych. Jak dobrze pamiętasz „Nocny patrol” Maanamu? Quiz

W ostatniej dekadzie PRL na grupa Maanam nagrała jedną z najważniejszych polskich płyt rockowych. Wydany w 1983 roku „Nocny patrol” była wielkim wydarzeniem muzycznym i do dzisiaj jest uznawany za przełomowy krążek. Znalazły się na nim takie kompozycje, jak: „Nocny patrol”, „Jestem kobietą”, „To tylko tango”, „French is Strange”, „Polskie ulice” (instrumentalny), „Eksplozja”, „Zdrada”, „Raz-dwa-raz-dwa”, „Krakowski spleen” i „Miłość jest jak opium”.

Przygotowaliśmy dla was test wiedzy z 10 pytaniami, dzięki któremu przypomnicie sobie wszystkie piosenki z płyty „Nocny patrol” Maanamu. Warto więc przystąpić do quizu i sprawdzić swoją wiedzę. Życzymy powodzenia!

Quiz. Jak dobrze pamiętasz „Nocny patrol” Maanamu? To jedna z najważniejszych płyt polskiego rocka! Pytanie 1 z 10 Dokończ fragment piosenki „Nocny patrol”. „Oddech zmęczony, tupot nerwowy, sypie się szkło. Rozpaczy jęki, zduszone krzyki...” spadam na dno sączy się zło szarzeje tło Następne pytanie

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