Maanam jest jednym z najważniejszych zespołów w historii polskiej muzyki rockowej. Grupa została założona w 1975 roku przez Marka Jackowskiego i Milo Kurtisa. Rok później dołączyła do niej Kora. Do 1979 roku zespół koncertował pod nazwą Maanam Elektryczny Prysznic. Formacja stała się popularna za sprawą wydanych w 1981 i 1982 roku albumów „Maanam” i „O!”. W 1983 roku ukazał się „Nocny patrol”, który jet uznawany za jedną z najbardziej przełomowych płyt w historii polskiego rocka. Przygotowaliśmy quiz z piosenkami z tego krążka. Maksimum punktów zdobędą tylko najwięksi fani Maanamu!
To jedna z najlepszych polskich płyt rockowych. Jak dobrze pamiętasz „Nocny patrol” Maanamu? Quiz
W ostatniej dekadzie PRL na grupa Maanam nagrała jedną z najważniejszych polskich płyt rockowych. Wydany w 1983 roku „Nocny patrol” była wielkim wydarzeniem muzycznym i do dzisiaj jest uznawany za przełomowy krążek. Znalazły się na nim takie kompozycje, jak: „Nocny patrol”, „Jestem kobietą”, „To tylko tango”, „French is Strange”, „Polskie ulice” (instrumentalny), „Eksplozja”, „Zdrada”, „Raz-dwa-raz-dwa”, „Krakowski spleen” i „Miłość jest jak opium”.
Przygotowaliśmy dla was test wiedzy z 10 pytaniami, dzięki któremu przypomnicie sobie wszystkie piosenki z płyty „Nocny patrol” Maanamu. Warto więc przystąpić do quizu i sprawdzić swoją wiedzę. Życzymy powodzenia!
Quiz. Jak dobrze pamiętasz „Nocny patrol” Maanamu? To jedna z najważniejszych płyt polskiego rocka!
Pytanie 1 z 10
Dokończ fragment piosenki „Nocny patrol”. „Oddech zmęczony, tupot nerwowy, sypie się szkło. Rozpaczy jęki, zduszone krzyki...”
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„PRL. Artyści niesforni” autorstwa Sławomira Kopra