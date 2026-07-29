Ratowali bezdomne zwierzęta przez całe życie. Zmarli w odstępie trzech dni

Odeszli niemal jednocześnie. Mieszkańcy Krakowa żegnają znanych ratowników zwierząt

Śmierć prof. Anny Nehring i jej męża Romualda Nehringa poruszyła mieszkańców Krakowa. Oboje przez dziesięciolecia byli zaangażowani w działalność Fundacji „Zwierzęta Krakowa” i nieśli pomoc bezdomnym zwierzętom. Dzięki ich pracy tysiące kotów oraz innych potrzebujących zwierząt otrzymały szansę na lepsze życie.

Prof. dr hab. Anna Nehring zmarła 21 lipca 2026 roku, mając 84 lata. Przez lata była wykładowczynią Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i pełniła funkcję wiceprezeski Fundacji „Zwierzęta Krakowa”. Jej mąż Romuald Nehring odszedł trzy dni później, 24 lipca, w wieku 85 lat. Bliscy zdecydowali, że małżonkowie zostaną pochowani we wspólnym grobie.

O śmierci Anny i Romualda Nehringów poinformowała Fundacja „Zwierzęta Krakowa”, przypominając, jak wielki wkład oboje wnieśli w rozwój organizacji i pomoc zwierzętom.

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– Bardzo ciężko nam pisać ten post, ponieważ z wielkim smutkiem zawiadamiamy o śmieci Pani prof. Anny Nehring oraz jej Męża Romualda Nehring. Całe życie spędzili razem i odeszli prawie jednocześnie… Fundacja "Zwierzęta Krakowa" to Pani prof. Anna Nehring. To Ona to wszystko zaczęła. To Ona założyła w 1994 roku prawdopodobnie pierwszą w Polsce fundację. To Ona jako pierwsza zaczęła walczyć z bezdomnością kastrując wolnożyjące koty. (...) Całe życie poświęcili zwierzętom - wykastrowali tysiące bezdomnych kotów i znaleźli dom setkom kolejnych. Dziękujemy za wszystko! Spoczywajcie w pokoju – napisała fundacja w mediach społecznościowych.

Profesor Nehring i jej mąż wyznaczali szlaki w pomocy zwierzętom

To właśnie Anna Nehring powołała do życia Fundację „Zwierzęta Krakowa”, która rozpoczęła działalność w 1994 roku. Od samego początku organizacja zajmowała się niesieniem pomocy bezdomnym zwierzętom i przecierała szlaki w zakresie opieki nad wolno żyjącymi kotami. Nehring należała do grona pierwszych osób w Polsce promujących humanitarne ograniczanie populacji bezdomnych kotów poprzez ich sterylizację.W realizacji tej misji nie była osamotniona. Romuald Nehring wspierał fundację, zajmując się m.in. projektowaniem i budową specjalnych klatek-łapek do bezpiecznego odławiania kotów. Angażował się również w codzienną opiekę nad zwierzętami. Wspólnym wysiłkiem małżonkowie pomogli tysiącom kotów, zapewniając im leczenie i opiekę, a wielu z nich znaleźli nowe, bezpieczne domy.

Prof. Anna Nehring dzieliła czas między uczelnię a ratowanie zwierząt

Prof. Anna Nehring przez znaczną część swojej kariery zawodowej była związana z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, gdzie zajmowała się ekonomią i zarządzaniem. Z kolei Romuald Nehring przez wiele lat pracował w Biurze Projektów Przemysłu Paszowego „Bacutil”.

Ostatnie pożegnanie Anny i Romualda Nehringów zaplanowano na piątek, 31 lipca. Świecka ceremonia rozpocznie się o godz. 11.40 na Cmentarzu Grębałów w Krakowie.