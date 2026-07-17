Małopolska „rzeźnia” to najbardziej stroma droga w Polsce. Leży w niewielkiej wsi

Zanim odpowiemy sobie na pytanie, gdzie znajdziemy najbardziej stromą drogę w Polsce, warto przytoczyć podać podobne, najbardziej strome lokalizacje w innych krajach. Jaka jest najbardziej stroma droga świata? Odpowiedź na tak postawione pytanie leży daleko od Polski, bo aż w Nowej Zelandii. To właśnie w liczącym ponad 100 tys. mieszkańców Dunedin leży niewinnie brzmiąca nazwa ulicy – Baldwin Street. To krótki, liczący niespełna 350 metrów odcinek, który uznaje się za najbardziej stromą drogę na świecie, potwierdzoną wpisem do Księgi Rekordów Guinessa. Nachylenie Baldwin Street wynosi 35 proc. na jeden kilometr. Z kolei Côte St-Ange w Saguenay (Kanada) może pochwalić się nachyleniem wynoszącym 33 proc.

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Wiemy już, jak sprawa wygląda na świecie. A co z Polską? Gdzie leży najbardziej stroma droga w naszym kraju? Tak się składa, że w województwie małopolskim, a konkretnie w niewielkiej wsi Laskowa. To miejscowość ulokowana w powiecie limanowskim, licząca nieco ponad 3 tys. mieszkańców. Pierwsze, historyczne wzmianki o Laskowej pochodzą jeszcze z XV wieku.

Wracając do sedna sprawy – w Laskowej w Małopolsce znajdziemy najbardziej stromą drogę w Polsce. Warto zaznaczyć, że mówimy o najbardziej stromej drodze asfaltowej, gdyż zapewne inne, nieutwardzone drogi mogą pochwalić się większym nachyleniem.

Jak stroma jest „rzeźnia” w Laskowej? Cechuje ją nachylenie o wartości aż 19 proc. Przez lata za najbardziej stromą drogę w naszym kraju uchodziła Przełęcz Karkonoska, której nachylenie jest jednak mniejsze (15,7 proc.). Miejscami nachylenie drogi w Laskowej sięga nawet 28 proc.

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Gdzie znaleźć najbardziej stromy podjazd w Polsce? To popularne wśród rowerzystów miejsce położone jest we wsi Laskowa na północ od Limanowej. Do drogi możemy dotrzeć ul. Tarnowską, drogą wojewódzką nr 965. Lokalizację najbardziej stromej drogi w Polsce zamieszczamy na zdjęciu poniżej.

Autor: Zrzut ekranu, Google Maps/ CC0 4.0

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Laskowa „rzeźnia”: Wyzwania i porady dla rowerzystów i kierowców

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Przygotowanie i bezpieczeństwo: Jak pokonać najbardziej stromą drogę w Polsce?

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Inne strome drogi i ekstremalne podjazdy w Polsce: Kompendium dla poszukiwaczy wyzwań

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Artykuł aktualizowany. Pierwsza publikacja: 20.08.2025 r.