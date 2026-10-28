Science & Technology Film Festival w Krakowie. Małopolska połączyła kino i nowe technologie

W dniach od 21 do 24 października Krakowski Park Technologiczny stał się areną dla 48 produkcji filmowych, wśród których znalazło się pięć premier światowych oraz piętnaście europejskich. Publiczność zgromadzona w dwóch salach kinowych miała okazję zobaczyć zróżnicowany repertuar, obejmujący filmy fabularne, dokumentalne, animowane oraz krótkometrażowe. Projekcjom towarzyszyły liczne debaty, spotkania z autorami, a także pokazy praktycznych rozwiązań wdrażanych we współczesnej gospodarce.

Wybór regionu na gospodarza tego wydarzenia wynikał z silnego zaplecza filmowego, akademickiego i technologicznego, jakim dysponuje Małopolska. Goszczący imprezę Krakowski Park Technologiczny na co dzień wspiera zarówno sektor audiowizualny, jak i firmy wdrażające innowacje. Instytucja ta bierze również udział w przedsięwzięciu Gaia AI Factory, które zapewnia naukowcom i biznesowi dostęp do danych, narzędzi oraz mocy obliczeniowej niezbędnych do prac nad sztuczną inteligencją.

Laureaci Science & Technology Film Festival. Jakie filmy nagrodzono w Krakowie?

Zwieńczeniem wydarzenia była sobotnia gala finałowa, na której poznaliśmy zwycięzców filmowej rywalizacji. Główną nagrodę Grand Prix oraz tytuł najlepszej pełnometrażowej fabuły zdobył obraz „Marzycielki” („Rule Breakers”), wyreżyserowany przez dwukrotnego zdobywcę Oscara, Billa Guttentaga. Produkcja ta bazuje na prawdziwych losach Afghan Dreamers, czyli pierwszej żeńskiej drużyny robotycznej z Afganistanu. Z kolei w kategorii pełnometrażowego dokumentu triumfował pokazany w Krakowie po raz pierwszy na świecie film „Songs of Apollo” autorstwa Kevina White’a. Twórca przybliżył w nim osobisty aspekt wypraw na Księżyc przez pryzmat muzyki, jakiej słuchali astronauci. Statuetkę za krótki dokument odebrała Katarzyna Lazzeri za „Loneliness 2.0”, analizujący zjawisko więzi z chatbotami. Losy bohaterki o imieniu Wiktoria posłużyły tu do ukazania problemu samotności, poszukiwania bliskości oraz emocjonalnych kosztów cyfrowych relacji. Na liście nagrodzonych znalazł się też najlepszy polski film, czyli „Weird to Be Human” Jana Grabowskiego, krótka fabuła „Edge of Space” Jeana de Meurona i malowana ręcznie animacja „First!” Michała Gątarka. Wyróżnieniem uhonorowano dokument Huberta Kijka „Habitat i kosmiczne poligony”.

Sztuczna inteligencja w kinie i biznesie. Projekt Gaia AI Factory w Małopolsce

Podczas krakowskiej imprezy sztuczna inteligencja występowała w podwójnej roli, stanowiąc zarówno główny temat fabuł, jak i praktyczne narzędzie w rękach reżyserów. Nową kategorię konkursową Best Artificial Worlds Film wygrała południowokoreańska produkcja „The Gosari Monsoon” autorstwa Eungyu Lee, splatająca tamtejszą mitologię z technikami kina generatywnego. Program wzbogaciły ponadto światowe premiery filmów „AI’m” Karoliny Biedrowskiej oraz „God Mode” stworzonego przez Patrycję Pulit i Wiktora Obroka, którym towarzyszyła debata „Kino i AI: fikcja czy ostrzeżenie?”. Dyskusje z udziałem filmowców pozwoliły ocenić nowe opcje warsztatowe oraz zastanowić się nad skutkami ekspansji tej technologii.

Kwestie związane z rozwojem tych narzędzi mają w Małopolsce również silne przełożenie na lokalny biznes. Marszałek województwa Łukasz Smółka zwraca uwagę, że już niemal jedna trzecia przedsiębiorstw z tego regionu wykorzystuje sztuczną inteligencję, wdrażając ją głównie w działach finansowych, marketingowych oraz przy analizie danych.

– Kluczowe znaczenie ma dziś nie tylko rozwój sztucznej inteligencji, ale również bezpieczne i odpowiedzialne jej wykorzystanie. Wzmacnianie cyberbezpieczeństwa i ochrony danych musi iść w parze z wdrażaniem nowych technologii – podkreśla Łukasz Smółka, marszałek województwa małopolskiego.

Na rosnące zapotrzebowanie rynku odpowiada właśnie inicjatywa Gaia AI Factory. Na czele tego projektu stoi Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH, wspierane między innymi przez Uniwersytet Jagielloński, Akademię Górniczo-Hutniczą oraz Krakowski Park Technologiczny. Kooperacja tych podmiotów ma ułatwić firmom testowanie innowacyjnych koncepcji, czerpanie z dorobku naukowców oraz tworzenie autorskich rozwiązań bazujących na AI.

– Chcemy, aby Małopolska była miejscem, w którym nowe technologie powstają i znajdują zastosowanie. Dlatego inwestujemy w badania, wspieramy przedsiębiorców i rozwijamy współpracę uczelni z biznesem. Science & Technology Film Festival otwiera tę rozmowę na mieszkańców. Kino pozwala zainteresować nauką także tych, którzy na co dzień nie śledzą jej rozwoju, a spotkania z ekspertami dają możliwość zadawania pytań o korzyści, zagrożenia i odpowiedzialność. Potrzebujemy zarówno infrastruktury takiej jak Gaia AI Factory, jak i wiedzy, która pozwoli świadomie z niej korzystać – mówi Łukasz Smółka.

Konferencje o kosmosie, energii i wodzie na Science & Technology Film Festival

Wdrożeniom odkryć naukowych w codziennej praktyce dedykowano trzy specjalistyczne konferencje. Pierwsza z nich, Space Connect Summit, skupiła się na komercjalizacji technologii kosmicznych, sposobach finansowania takich inwestycji oraz budowaniu relacji między nauką, biznesem a administracją. Eksperci analizowali też szanse na transfer innowacji z sektora kosmicznego do innych gałęzi przemysłu. Z kolei podczas spotkania „Energy Connect – Technologie przyszłości” główny nacisk położono na krajową energetykę jądrową, a w obradach wziął udział minister energii Miłosz Motyka. Wydarzenie to uzupełniła wystawa edukacyjna „Polski Atom” oraz dedykowane panele o transporcie i rolnictwie, podczas których dyskutowano o automatyzacji i roli danych w mobilności czy wytwarzaniu żywności. Trzecie wydarzenie, „Water Connect | Polska Woda 4.0”, połączyło reprezentantów firm technologicznych, uczelni, spółek komunalnych i instytucji publicznych. W trakcie sesji „Bezpieczeństwo, woda i energia” oraz „Technologia dla wody” omawiano szybsze wykrywanie zagrożeń, kontrolę jakości, ochronę zasobów i wytrzymałość sieci. Całość dopełniły wystąpienia Wodociągów Miasta Krakowa i Wód Polskich, pokazy filmów, strefa wystawiennicza i lekcje dla młodzieży.

Fuzję świata nauki oraz sztuki doskonale obrazowały same statuetki wręczane zwycięzcom. Ich projekt przygotował dr Stanisław Juszczak reprezentujący Wydział Form Przemysłowych krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Do wyprodukowania każdej z nagród zużyto przeszło 10 kilometrów wiązki światłowodowej, a przenikające przez tę konstrukcję światło rozbija obraz na tysiące drobnych punktów.

Honorowy patronat nad drugą odsłoną wydarzenia roztoczyło szerokie grono instytucji oraz resortów. Wśród nich znaleźli się Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej, Ministerstwo Energii, Ministerstwo Rozwoju i Technologii, a także Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Inicjatywę wsparły również Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Polska Agencja Kosmiczna, Wydział IV Nauk Technicznych Polskiej Akademii Nauk oraz krakowskie uczelnie, czyli Uniwersytet Jagielloński, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica i Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki.