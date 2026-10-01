Sędziowie w roli nauczycieli. Tysiące uczniów pozna kulisy pracy w krakowskich sądach

Anita Leszaj
Anita Leszaj
Adrian Teliszewski
Adrian Teliszewski
2026-10-01 14:19

W Krakowie rozpoczął się kolejny rok edukacji prawnej skierowanej do młodzieży. Uroczysta inauguracja projektu, w której wzięli udział przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości, systemu oświaty oraz niemieccy sędziowie, odbyła się 29 września 2026 roku. Inicjatywa, która każdego roku przyciąga ponad siedem tysięcy uczniów, pozwala młodym obywatelom zrozumieć zawiłości prawa i z bliska przyjrzeć się pracy sędziów.

Sędzia przemawia do uczniów w zabytkowej sali rozpraw w Krakowie. O edukacji prawnej młodzieży przeczytasz w Eska Kraków.
Autor: Anita Leszaj
  • 29 września 2026 roku krakowskie instytucje wymiaru sprawiedliwości oficjalnie rozpoczęły kolejny sezon edukacyjny dla uczniów, którego głównym celem jest zaznajomienie młodzieży z mechanizmami działania prawa.
  • Oficjalne otwarcie miało miejsce w zabytkowej Sali Mehoffera w krakowskim Domu „Pod Globusem” przy ulicy Długiej 1 między godziną 9:00 a 12:00, a wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele niemieckiego sądownictwa.
  • Premierowe warsztaty dla licealistów z kęckiej „jedynki” poprowadziła sędzia Lidia Kurnicka, tłumacząc niuanse codziennych obowiązków na sali rozpraw, z kolei obecność zagranicznej delegacji pozwoliła na ciekawe zestawienie dwóch różnych systemów prawnych.
  • Inicjatywa od lat notuje ogromną frekwencję, gromadząc wcześniej ponad 7 tysięcy uczestników rocznie, a spotkania z prawnikami w krakowskich gmachach sądów potrwają przez cały rozpoczynający się rok szkolny.

Edukacja w krakowskich sądach. Sędziowie uczą młodzież prawa

Uroczyste rozpoczęcie nowego cyklu edukacyjnego odbyło się między 9:00 a 12:00 w prestiżowej Sali Mehoffera, zlokalizowanej w Domu „Pod Globusem” przy ulicy Długiej 1 w Krakowie. Decyzja o wyborze tego zabytkowego gmachu z początku XX wieku, wzniesionego dla dawnej Izby Przemysłowo-Handlowej, nie była przypadkowa. Miała ona zaakcentować rangę, jaką krakowskie sądy przypisują kształceniu młodego pokolenia. Przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości poprzez takie inicjatywy chcą aktywnie uczestniczyć w budowaniu świadomości obywatelskiej lokalnej społeczności.

Inauguracyjne warsztaty o charakterze interaktywnym poprowadziła w tym roku sędzia Lidia Kurnicka. W zajęciach wzięli udział uczniowie klasy II d z I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Kętach. Licealiści mieli okazję zapoznać się z fundamentalnymi zasadami działania organów ścigania i sądów, a także zgłębić tajniki codziennych obowiązków sędziów. Omówiono również praktyczne reguły, jakich należy bezwzględnie przestrzegać podczas przebywania na prawdziwej sali rozpraw.

Sędziowie z Lipska z wizytą w Krakowie. Licealiści zadawali pytania

Przebiegowi pierwszego spotkania przyglądała się delegacja prawników z Sądu Okręgowego w Lipsku, instytucji od dawna blisko współpracującej z Sądem Okręgowym w Krakowie. Udział gości zza zachodniej granicy sprawił, że polska młodzież zyskała rzadką sposobność bezpośredniego zadawania pytań i zestawienia różnic w codziennej pracy orzeczniczej między Polską a Niemcami.

Wrześniowa inauguracja to zaledwie wstęp do cyklu systematycznych spotkań, które będą odbywać się bezpośrednio na salach rozpraw w krakowskich gmachach wymiaru sprawiedliwości przez cały nadchodzący rok nauki. Przedsięwzięcie od samego początku cieszy się olbrzymią popularnością wśród dyrekcji szkół. W trakcie dwóch minionych edycji krakowscy sędziowie przyjęli w swoich murach ponad 200 klas rocznie, co w praktyce oznaczało obecność przeszło 7 tysięcy uczniów w każdym sezonie.

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