Sędziowie w roli nauczycieli. Tysiące uczniów pozna kulisy pracy w krakowskich sądach

29 września 2026 roku krakowskie instytucje wymiaru sprawiedliwości oficjalnie rozpoczęły kolejny sezon edukacyjny dla uczniów, którego głównym celem jest zaznajomienie młodzieży z mechanizmami działania prawa.

Oficjalne otwarcie miało miejsce w zabytkowej Sali Mehoffera w krakowskim Domu „Pod Globusem” przy ulicy Długiej 1 między godziną 9:00 a 12:00, a wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele niemieckiego sądownictwa.

Premierowe warsztaty dla licealistów z kęckiej „jedynki” poprowadziła sędzia Lidia Kurnicka, tłumacząc niuanse codziennych obowiązków na sali rozpraw, z kolei obecność zagranicznej delegacji pozwoliła na ciekawe zestawienie dwóch różnych systemów prawnych.

Inicjatywa od lat notuje ogromną frekwencję, gromadząc wcześniej ponad 7 tysięcy uczestników rocznie, a spotkania z prawnikami w krakowskich gmachach sądów potrwają przez cały rozpoczynający się rok szkolny.

Edukacja w krakowskich sądach. Sędziowie uczą młodzież prawa

Uroczyste rozpoczęcie nowego cyklu edukacyjnego odbyło się między 9:00 a 12:00 w prestiżowej Sali Mehoffera, zlokalizowanej w Domu „Pod Globusem” przy ulicy Długiej 1 w Krakowie. Decyzja o wyborze tego zabytkowego gmachu z początku XX wieku, wzniesionego dla dawnej Izby Przemysłowo-Handlowej, nie była przypadkowa. Miała ona zaakcentować rangę, jaką krakowskie sądy przypisują kształceniu młodego pokolenia. Przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości poprzez takie inicjatywy chcą aktywnie uczestniczyć w budowaniu świadomości obywatelskiej lokalnej społeczności.

Inauguracyjne warsztaty o charakterze interaktywnym poprowadziła w tym roku sędzia Lidia Kurnicka. W zajęciach wzięli udział uczniowie klasy II d z I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Kętach. Licealiści mieli okazję zapoznać się z fundamentalnymi zasadami działania organów ścigania i sądów, a także zgłębić tajniki codziennych obowiązków sędziów. Omówiono również praktyczne reguły, jakich należy bezwzględnie przestrzegać podczas przebywania na prawdziwej sali rozpraw.

Sędziowie z Lipska z wizytą w Krakowie. Licealiści zadawali pytania

Przebiegowi pierwszego spotkania przyglądała się delegacja prawników z Sądu Okręgowego w Lipsku, instytucji od dawna blisko współpracującej z Sądem Okręgowym w Krakowie. Udział gości zza zachodniej granicy sprawił, że polska młodzież zyskała rzadką sposobność bezpośredniego zadawania pytań i zestawienia różnic w codziennej pracy orzeczniczej między Polską a Niemcami.

Wrześniowa inauguracja to zaledwie wstęp do cyklu systematycznych spotkań, które będą odbywać się bezpośrednio na salach rozpraw w krakowskich gmachach wymiaru sprawiedliwości przez cały nadchodzący rok nauki. Przedsięwzięcie od samego początku cieszy się olbrzymią popularnością wśród dyrekcji szkół. W trakcie dwóch minionych edycji krakowscy sędziowie przyjęli w swoich murach ponad 200 klas rocznie, co w praktyce oznaczało obecność przeszło 7 tysięcy uczniów w każdym sezonie.

QUIZ. Wiesz, ile lat grozi za to przestępstwo? W kilku przypadkach możesz doznać szoku Pytanie 1 z 20 Jaka kara grozi za dostarczenie alkoholu osobie małoletniej? do 1 roku więzienia do 2 lat więzienia do 3 lat więzienia Następne pytanie