Ciężarówka wbiła się w blok mieszkalny w Krakowie. Kierowca trafił do szpitala

Do bardzo niebezpiecznej sytuacji doszło w czwartek, 1 października przy ulicy Klimeckiego w Krakowie, gdzie ciężarówka wjechała z dużą prędkością w blok mieszkalny. Świadkowie incydentu niezwłocznie poinformowali odpowiednie służby, ponieważ skala zniszczeń i rozmiar auta zwiastowały najgorsze scenariusze.

Według wstępnych informacji konstrukcja budynku nie uległa uszkodzeniu na tyle, by zagrażać bezpieczeństwu mieszkańców, a w strefie uderzenia na szczęście nie było przechodniów. Przybyłe na miejsce służby natychmiast przystąpiły do działań, zabezpieczając uszkodzoną ciężarówkę oraz pobliski teren wokół uszkodzonego bloku.

Dlaczego doszło do wypadku na ulicy Klimeckiego w Krakowie?

Najprawdopodobniej powodem tego groźnego incydentu było nagłe pogorszenie się stanu zdrowia kierującego pojazdem. Z informacji przekazanych przez policjantów pracujących na miejscu wynika, że mężczyzna najpewniej zasłabł podczas prowadzenia ciężarówki. Taka niespodziewana utrata kontroli nad wielotonową maszyną spowodowała zjechanie z drogi i gwałtowne zderzenie z elewacją pobliskiego budynku.

Na miejsce wezwano zespół pogotowia ratunkowego, który natychmiast udzielił niezbędnej pomocy medycznej poszkodowanemu. Po ustabilizowaniu stanu pacjenta kierowca został niezwłocznie zabrany do szpitala, gdzie przejdzie dalsze badania mające na celu ustalenie szczegółowych przyczyn jego zasłabnięcia.

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