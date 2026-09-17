Po godzinie 22:00 nad Wisłą (pomiędzy Mostem Grunwaldzkim a diabelskim młynem) nietrzeźwy i silnie pobudzony mężczyzna groził, że wskoczy do wody, by odebrać sobie życie.

Interweniujący policjanci podjęli z nim spokojną rozmowę, dzięki czemu mężczyzna uspokoił się i położył na betonowym wale.

Na miejsce wezwano zespół ratownictwa medycznego, który po przeprowadzeniu badań zdecydował o hospitalizacji mężczyzny.

Nocna akcja ratunkowa w Krakowie. Mężczyzna groził, że wskoczy do Wisły

Jak wynika z informacji przekazanych przez krakowską straż miejską, zgłoszenie o nietrzeźwym i agresywnym mężczyźnie wpłynęło do oficera dyżurnego tuż po godzinie 22:00. Świadek, który przechodził w okolicach bulwarów, zauważył człowieka znajdującego się w stanie silnego upojenia alkoholowego. Mężczyzna przebywał pomiędzy Mostem Grunwaldzkim a diabelskim młynem. Istniało ogromne ryzyko, że straci równowagę i wpadnie do głębokiej wody, co przy panujących warunkach mogło skończyć się tragicznie.

Na miejsce natychmiast skierowano policyjny patrol. Mundurowi po przybyciu na bulwary szybko zlokalizowali opisywanego mężczyznę dzięki wskazówkom zgłaszającego. Był silnie pobudzony, chaotycznie wymachiwał rękami i miał wyraźne problemy z utrzymaniem pionu oraz koordynacją ruchową.

Widząc zbliżających się mundurowych, mężczyzna zaczął krzyczeć, aby nikt się do niego nie zbliżał. Twierdził, że w każdej chwili jest gotowy skoczyć do rzeki i „ze sobą skończyć”. Z uwagi na realne i bezpośrednie zagrożenie dla jego życia i zdrowia, funkcjonariusze musieli działać niezwykle ostrożnie i z ogromnym wyczuciem.

Dramatyczne negocjacje zakończone sukcesem

Równolegle z prowadzeniem negocjacji, funkcjonariusze krok po kroku, niezwykle powoli zmniejszali dystans dzielący ich od krawędzi nabrzeża. Ich profesjonalne podejście i stoicki spokój przyniosły oczekiwany skutek. Po dłuższej chwili pełnej napięcia, mężczyzna uspokoił się i położył na betonowym wale, co pozwoliło mundurowym na bezpieczne podejście i całkowite opanowanie sytuacji. Na miejsce natychmiast wezwano zespół ratownictwa medycznego. Po przeprowadzeniu niezbędnych badań lekarze zdecydowali, że pacjent wymaga hospitalizacji i został on przetransportowany do szpitala.

Gdzie szukać pomocy w sytuacjach kryzysowych?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys bądź masz myśli samobójcze, zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

Strona internetowa pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.

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