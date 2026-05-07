Kasina Wielka to jedna z najpiękniejszych wsi w Małopolsce. Steven Spielberg i Andrzej Wajda kręcili w niej swoje filmy

Kasina Wielka jest położona w powiecie limanowskim, w gminie Mszana Dolna. W latach 1954-1961 należała do gromady Kasina Wielka, a później do gromady Mszana Dolna. W latach 1975-1998 była administracyjnie częścią województwa nowosądeckiego. Jest położona w Beskidzie Wyspowym. Przepływa przez nią rzeka Kamionka, która następnie uchodzi do Raby. Oficjalna lokacja wsi na prawie magdeburskim miała miejsce w 1403 roku. Jednak pierwsze wzmianki o miejscowości pochodzą z XIV wieku. Warto odnotować, że przez lata Kasina Wielka była zapisywana w dokumentach pod różnymi nazwami. Były to: 1398 Kassyna, 1424 Kaszyna, 1470-80 Qwaszina, 1505 Kassyna, 1508 Cassyna Maior, 1513 Kaschyna, Kassyna, 1529 Kassyna Maior, Kashina, 1564 Kasina Maior, 1581 Kaszyna więtsza, 1680 Kasina Wielka, 1882 Kasina wielka. Natomiast w 1360 roku jej nazwa pojawiła się w formie łacińskiej ad fluuium Cassyna (rzeka Kasina).

Kasina Wielka słynie z licznych zabytkowych obiektów, wśród których znajdują się: drewniany kościół pw. św. Marii Magdaleny z 1678 roku, będący częścią szlaku architektury drewnianej województwa małopolskiego, pomnik ku czci Żołnierzy 24 Pułku Ułanów z 1991 roku, budynek stacji kolejowej z 1884 roku, nagrobki na cmentarzu parafialnym z XIX wieku czy cmentarz wojenny z okresu I wojny światowej.

Kasina Wielka stała się planem filmowym dla „Listy Schindlera” (1993) Stevena Spielberga, produkcji, która otrzymała 7 Oscarów, m.in. za najlepszy film, dla najlepszego reżysera, za najlepszy scenariusz adaptowany czy za muzykę. Na terenie wsi powstały również zdjęcia do „Katynia” (2007) Andrzeja Wajdy.

