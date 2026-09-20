Strzelanina w Bukownie pod Olkuszem! Podejrzany 52-latek w rękach policji

Dramat w Bukownie pod Olkuszem. Zatrzymano 52-latka po strzelaninie

Te mrożące krew w żyłach sceny rozegrały się w niedzielne popołudnie, 20 września, krótko po godzinie 17:00. Dramatyczne zdarzenie miało miejsce w Bukownie w powiecie olkuskim. Ze wstępnych informacji policjantów wynika, że sprawca otworzył ogień, raniąc dwóch mężczyzn.

Służby natychmiast ruszyły na ratunek. Jeden z rannych wymagał transportu medycznego helikopterem LPR. Szczęśliwie, incydent nie pociągnął za sobą ofiar śmiertelnych.

Funkcjonariusze zarządzili szeroko zakrojoną obławę. Mundurowi z Olkusza wydali pilny komunikat, w którym zwrócili się do mieszkańców z prośbą o niewychodzenie z domów do momentu opanowania sytuacji.

Obława w Bukownie. 52-latek w rękach policji

Późnym wieczorem napłynęły nowe informacje z rejonu poszukiwań - zatrzymano domniemanego sprawcę ataku.

„Policjanci z Komisariatu Policji w Bukownie zatrzymali 52-letniego mężczyznę podejrzewanego o postrzelenie dwóch mężczyzn, do którego doszło dzisiaj wieczorem na terenie gminy Bukowno”

Szczegóły operacji ujęcia podejrzanego nie zostały jeszcze ujawnione. Śledczy nie mówią też jeszcze o motywach, jakimi mógł kierować się napastnik, ani o tym, czy ofiary znały sprawcę.