Sztuczna inteligencja wybrała najlepsze miasto w Polsce. Kiedyś było stolicą

Najlepsze miasto w Polsce wybrane

Miast na mapie Polski nie brakuje, bo jest ich ponad 1000 więc wybór jednego najlepszego bez wątpienia mógłby być nieco trudny. Na szczęście w tym pomogła nam sztuczna inteligencja, która w ekspresowym tempie przeanalizowała wiele czynników i spośród wszystkich miast w Polsce wybrała to jedno - najlepsze. Według AI tak ważne miano należy się dawnej stolicy Polski.

Kraków najlepszym miastem

Najlepszym miastem w Polsce według AI jest Kraków, który - co ciekawe - od około 1039 roku (za panowania Kazimierza Odnowiciela) do 1596 roku był stolicą naszego kraju. Król Zygmunt III Waza podjął jednak swego czasu decyzję o przeniesieniu dworu do Warszawy i tak po dziś dzień to właśnie Warszawa jest stolicą RP.

Czym zachwyca Kraków?

Kraków to miasto w woj. małopolskim, które zachwyca niemal na każdym kroku. Spacer po centrum to nie klasyczne zwiedzanie, tylko zanurzenie się w przeszłości. Rynek Główny w Krakowie tętni życiem od setek lat i nadal jest sercem miasta. Nad nim góruje Kościół Mariacki, z którego co godzinę rozbrzmiewa hejnał. Właśnie tu działa Uniwersytet Jagielloński - jedna z najstarszych uczelni w Europie ciesząca się popularnością wśród studentów i nie tylko.

Nowoczesny Kraków i nowoczesne atrakcje

Warto zauważyć, że Kraków to już nie tylko zabytki! W ostatnich latach miejscowość mocno postawiła na nowoczesne, interaktywne i "doświadczalne" atrakcje. Oto najciekawsze z nich, które naprawdę robią wrażenie:

Ogród Doświadczeń im. Stanisława Lema

Muzeum Inżynierii i Techniki

Podziemia Wawelu

Muzea iluzji

Zakrzówek

Bulwary Wiślane.

Kraków świetnie łączy stare z nowym, to pewne! Jednego dnia spacerując po Rynku Głównym można zachwycać się dawną architekurą i historią, a potem udać się do Ogrodu Doświadczeń czy nad kultowy Zakrzówek.