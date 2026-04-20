Ta miejscowość w Małopolsce będzie nowym hitem turystycznym. Odkryto tam wyjątkowe źródła

Tradycja uzdrowiskowa w Polsce rośnie w siłę

Nasz kraj od dłuższego czasu słynie z prężnie rozwijającego się sektora sanatoryjnego. Obecnie oficjalny status posiada kilkadziesiąt krajowych lokalizacji, a wiele innych nieustannie aplikuje o przyznanie tego zaszczytnego miana. Wkrótce to wyjątkowe zestawienie może zostać poszerzone o kolejny punkt na mapie województwa małopolskiego, gdzie badacze natrafili na podziemne zasoby o nieprzeciętnych walorach terapeutycznych.

Ciężkowice dołączą do małopolskich potęg uzdrowiskowych?

Region małopolski słynie z popularnych destynacji sanatoryjnych, które każdego roku przyciągają tłumy pacjentów. Najbardziej rozpoznawalne ośrodki, takie jak Krynica, Szczawnica czy Muszyna, pozwalają na wyciszenie i skuteczną poprawę kondycji organizmu. W niedalekiej przyszłości alternatywą dla tych potęg mogą stać się urokliwe Ciężkowice. Wielomiesięczne starania lokalnych włodarzy przyniosły wyczekiwany sukces, gdy z odwiertu nazwanego „Ignacy” wydobyto mineralne płyny o potwierdzonym działaniu medycznym.

QUIZ. Kuracjuszu, jak dużo wiesz o leczeniu uzdrowiskowym? 10/10 tylko dla prawdziwych weteranów sanatoryjnych!

QUIZ. Kuracjuszu, jak dużo wiesz o leczeniu uzdrowiskowym? 10/10 tylko dla prawdziwych weteranów sanatoryjnych! Pytanie 1 z 10 Jakie schorzenia są najczęściej leczone w polskich uzdrowiskach? Choroby serca Choroby skóry Choroby układu oddechowego Wszystkie z powyższych Następne pytanie

Wody siarczkowe szansą dla Ciężkowic

Prestiżowe grono małopolskich stacji termalnych i kuracyjnych najprawdopodobniej powiększy się o wspomniane Ciężkowice. Kluczem do sukcesu okazały się niedawno zlokalizowane pokłady wód siarczkowych. Ekspertyzy z odwiertu „Ignacy” jednoznacznie wykazały, że wydobywany tam surowiec doskonale sprawdzi się w terapiach wziewnych oraz przy łagodzeniu dolegliwości reumatycznych. Samorządowcy snują już ambitne wizje zagospodarowania terenu, a wzbogacona infrastruktura sanatoryjna może zostać oddana do użytku kuracjuszy już w 2026 roku.

Nowe uzdrowisko w Małopolsce Ciężkowice