Kęty to jedno z najpiękniejszych miast w Małopolsce. Powstało w średniowieczu

Kęty to jedno z najciekawszych miast w województwie małopolskim. Są położone w powiecie oświęcimskim, w gminie miejsko-wiejskiej Kęty, której są siedzibą, na Podgórzu Wilamowickim, na północ od Beskidu Małego, w dolinie rzeki Soły. Mieszka w nich, jak wynika z danych GUS, 17 866 osób, a ich powierzchnia wynosi 23,02 kilometry kwadratowe. Kęty mają charakter handlowo-przemysłowym, a ich wygląda zachwyca turystów i pasjonatów historii. Układ urbanistyczny miasta został wpisany do rejestru zabytków województwa małopolskiego.

Warto odnotować, że Kęty leżą w podkarpackiej strefie klimatycznej i są położone na skrzyżowaniu dróg biegnących z Krakowa do Bielska-Białej i ze Śląska przez Oświęcim do Żywca. Kęty są oddalone od stolicy Małopolski o 72 kilometry. W latach 1975-1998 należały administracyjnie do województwa bielskiego.

Pierwsze wzmianki o Kętach pochodzą z pierwszej połowy XIII wieku. Polska nazwa Kęty, po raz pierwszy odnotowana jako Canthi, pojawiła się w 1242 roku. Najprawdopodobniej pochodzi od słowa kat i odnosi się do położenia miejscowości, oddalonej we wczesnym średniowieczu od innych skupisk ludności. Lokacja miejska Kęt miała miejsce przed 1267 roku. Pod koniec XVI wieku było to miasto królewskie starostwa oświęcimskiego w powiecie śląskim województwa krakowskiego. W tamtych czasach w Kętach trzy razy w roku odbywały się jarmarki. Pierwszy 13 lipca w dniu św. Małgorzaty, drugi 14 września w święto Podwyższenia Krzyża, a trzeci 25 listopada w dniu św. Katarzyny. Ponadto w miasto organizowało w każdą sobotę cotygodniowy targ.

Tak wygląda miasto Kęty w Małopolsce [GALERIA]

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Układ urbanistyczny i współczesne oblicze miasta

Współczesna struktura urbanistyczna Kęt jest świadectwem wielowiekowej historii. Jego serce, o zwartej zabudowie, koncentruje się wokół Rynku, który zachował swój średniowieczny układ. Większość miasta rozciąga się na prawym brzegu rzeki Soły, jednak na lewym brzegu znajduje się zalesiona dzielnica Podlesie. Taki podział jest efektem zmiany koryta rzeki na przełomie XV i XVI wieku. Powojenny rozwój przemysłowy znacząco wpłynął na krajobraz Kęt, tworząc wyraźny kontrast między historycznym centrum a nową zabudową. Wokół starówki powstały duże osiedla mieszkaniowe, takie jak osiedle płk. Stanisława Królickiego, kard. Stefana Wyszyńskiego, gen. Władysława Sikorskiego, osiedle 700-lecia oraz osiedle Nad Sołą.

Najważniejsze zabytki, które warto zobaczyć w Kętach

Miasto szczyci się wieloma cennymi obiektami sakralnymi, które stanowią ważny punkt na turystycznej mapie regionu. Centralnym zabytkiem jest barokowy kościół parafialny pw. św. Małgorzaty i Katarzyny, wzniesiony w XVII wieku na fundamentach wcześniejszej, gotyckiej świątyni. Tuż obok znajduje się kaplica św. Jana Kantego z 1648 roku, powstała w miejscu jego rodzinnego domu. Niezwykle cennym zespołem zabytkowym jest także ufundowany na przełomie XVII i XVIII wieku klasztor oo. Franciszkanów Reformatów. Ponadto w Kętach działają dwa historyczne żeńskie konwenty: klasztor sióstr Klarysek od Wieczystej Adoracji, założony w 1881 roku, oraz pierwszy na ziemiach polskich klasztor sióstr Zmartwychwstania Pańskiego z 1891 roku.