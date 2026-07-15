Tajemnicze zaginięcie 16-latka. Oktawian wyszedł z domu i ślad po nim zaginął

Co wiemy o zaginionym 16-latku z Olkusza?

Funkcjonariusze z Olkusza prowadzą intensywne działania mające na celu odnalezienie zaginionego Oktawiana Dzięgiela. Z informacji przekazanych przez mundurowych wynika, że nastolatek zniknął 14 lipca, opuszczając swoje miejsce zamieszkania. Do tej pory nie dał znaku życia i nie skontaktował się z bliskimi. W oficjalnym komunikacie Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu udostępniono rysopis zaginionego. Oktawian mierzy około 160 centymetrów wzrostu, ma szczupłą sylwetkę, a także krótkie, ciemne włosy i zielone oczy.

W momencie opuszczenia domu 16-latek był ubrany w krótkie spodenki w ciemnym kolorze. Miał na sobie również niebieską koszulkę z krótkim rękawem oraz sportowe obuwie w jasnozielonym odcieniu. Mundurowi zwracają uwagę, że w dniu zaginięcia chłopak nie miał zarostu. Te szczegóły dotyczące wyglądu i ubioru mogą okazać się kluczowe przy ewentualnej próbie rozpoznania go przez osoby postronne.

Apel policji w sprawie zaginionego

Policjanci z olkuskiej komendy apelują do wszystkich, którzy mogą pomóc w odnalezieniu nastolatka. Zaznaczają, że w takich przypadkach nawet najdrobniejsza, z pozoru błaha informacja może mieć ogromne znaczenie. Każdy, kto posiada jakąkolwiek wiedzę o losach Oktawiana lub widział go od momentu zaginięcia, proszony jest o kontakt. Zgłoszenia przyjmuje oficer dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu pod numerem telefonu 47 83 25 242. Informacje można przekazywać również dzwoniąc pod bezpłatny numer alarmowy 112.

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