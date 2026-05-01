Tajemniczy balon wylądował w Małopolsce! Służby zdradzają zawartość przesyłki

W piątek, 1 maja w godzinach porannych służby ratunkowe otrzymały bardzo niecodzienne wezwanie. Na terenie przedsiębiorstwa zlokalizowanego w powiecie brzeskim, w gminie Iwkowa, wylądował obiekt latający z podwieszonym ładunkiem. Teren natychmiast odgrodzono od osób postronnych, a do akcji wkroczyli strażacy oraz funkcjonariusze policji.

Zanim mundurowi przystąpili do szczegółowych oględzin, musieli całkowicie wykluczyć ewentualne niebezpieczeństwo. Priorytetem okazało się dokładne zweryfikowanie zawartości pod kątem obecności groźnych materiałów. Kiedy upewniono się, że ładunek jest bezpieczny, obiekt latający przewieziono do brzeskiej jednostki policji w celu dalszych badań.

Zgodnie z informacjami przekazanymi Polskiej Agencji Prasowej przez młodszego aspiranta Mateusza Lenartowicza z zespołu prasowego małopolskich funkcjonariuszy, wewnątrz zabezpieczonego pakunku odkryto znaczne ilości wyrobów tytoniowych.

Obecnie śledczy sprawdzają, skąd dokładnie nadleciał ten transport i jaki był jego docelowy kierunek. Mundurowi nie wykluczają, że zjawisko to stanowi nowy sposób na zorganizowany przemyt na znaczne odległości. Postępowanie w tej nietypowej sprawie wciąż trwa i organy ścigania zapowiadają kolejne kroki.

