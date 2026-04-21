Tego lepiej unikać przed maturą. Najpopularniejsze przesądy i sprawdzone rady dla abiturientów

Matura 2026 tuż-tuż. W co wierzą uczniowie?

Tegoroczna matura zbliża się wielkimi krokami, a absolwenci szkół średnich wkrótce przystąpią do najważniejszego testu w swoim życiu. Wysoki wynik na maturze otwiera wiele drzwi, nic więc dziwnego, że młodzież szuka sposobów, by "pomóc szczęściu".

Okazuje się, że wśród maturzystów wciąż żywe są różnorodne przesądy i zabobony. Choć większość traktuje je z uśmiechem, wielu uczniów woli nie kusić losu i restrykcyjnie unika pewnych zachowań tuż przed wejściem na salę egzaminacyjną. O jakich dokładnie przyzwyczajeniach mowa? Szczegóły można znaleźć w przygotowanej przez nas galerii, gdzie wyjaśniamy m.in. jakich przedmiotów stanowczo nie przynosić na maturę.

Maturalne przesądy. Tych rzeczy nie rób przed egzaminem [LISTA]

Harmonogram matur 2026. Kiedy odbywają się egzaminy?

Ponieważ matura 2026 zbliża się wielkimi krokami, kluczowa jest znajomość dokładnego rozkładu egzaminów. Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała już szczegółowy terminarz uwzględniający konkretne daty i godziny wszystkich testów.

O czym pamiętać przed maturą? Najważniejsze wskazówki dla zdających

W ostatnich dniach przed maturą warto zadbać nie tylko o powtórki materiału, ale również o kwestie organizacyjne, które mają ogromny wpływ na komfort i ostateczny wynik egzaminu. Poniżej zebraliśmy kluczowe punkty do odhaczenia:

Weryfikacja dokumentów i planu: bezwzględnie upewnij się, że posiadasz przy sobie ważny dowód tożsamości (dowód osobisty lub legitymację). Zawsze sprawdzaj dwukrotnie salę i godzinę rozpoczęcia testu – przybycie z odpowiednim wyprzedzeniem pozwoli uniknąć niepotrzebnych nerwów.

bezwzględnie upewnij się, że posiadasz przy sobie ważny dowód tożsamości (dowód osobisty lub legitymację). Zawsze sprawdzaj dwukrotnie salę i godzinę rozpoczęcia testu – przybycie z odpowiednim wyprzedzeniem pozwoli uniknąć niepotrzebnych nerwów. Kompletowanie przyborów: przygotuj niezbędne wyposażenie już wieczorem przed egzaminem. Wymagany jest długopis z czarnym wkładem (warto mieć zapasowy), a na wybranych przedmiotach dopuszczalne są także m.in. proste kalkulatory, linijki czy tablice wzorów.

przygotuj niezbędne wyposażenie już wieczorem przed egzaminem. Wymagany jest długopis z czarnym wkładem (warto mieć zapasowy), a na wybranych przedmiotach dopuszczalne są także m.in. proste kalkulatory, linijki czy tablice wzorów. Odpowiedni posiłek: pójście na egzamin z pustym żołądkiem to błąd, podobnie jak przejedzenie. Postaw na pożywne, ale lekkostrawne śniadanie, które dostarczy Ci energii do myślenia na kilka godzin.

pójście na egzamin z pustym żołądkiem to błąd, podobnie jak przejedzenie. Postaw na pożywne, ale lekkostrawne śniadanie, które dostarczy Ci energii do myślenia na kilka godzin. Wygodny strój: ubranie na maturę musi być eleganckie, jednak równie ważny jest komfort. Zadbaj o to, by galowy strój nie krępował ruchów i nie odwracał Twojej uwagi od arkusza egzaminacyjnego.