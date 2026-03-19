Laskowato jedna z najpiękniejszych wsi w Małopolsce. Jej ozdobą jest drewniany dwór

Laskowa jest miejscowością o charakterze turystyczno-wypoczynkowym, położoną w Beskidzie Wsypowym. Mieści się w kotlinie rzeki Łososina oraz na zboczach wzniesień Beskidu Wyspowego: od południowej strony Pasma Łososińskiego, od północnej to Laskowa Góra i Jastrząbka, od zachodniej Kamionna. Miejscowość zamieszkują, jak wynika z danych GUS, 3402 osoby. W latach 1975-1998 należała administracyjnie do województwa nowosądeckiego.

Jedną z jej największych atrakcji jest drewniany dwór Laskowskich. Zabytkowa budowla została wzniesiona w epoce baroku, w 1677 roku. Początkowo dwór był własnością rodziny Laskowskich, później biskupów krakowskich, Skrzyńskich, Żochowskich, a obecnie Michałowskich. Dwór jest częścią Szlaku Architektury Drewnianej w Małopolsce.

Najcenniejszym obiektem znajdującym się w dworze jest stara dworska kaplica z polichromowanym religijnymi motywami i sufitem. Ponadto dwór otaczają wiekowe drzewa, będące pomnikami przyrody, a w pobliżu znajduje się spichlerz i murowane stajnie.

