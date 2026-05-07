Brzegi to jedna z najpiękniejszych wsi na Podhalu. Jej historia jest związana z Neapolem

Położone w otulinie Tatrzańskiego Parku Narodowego Brzegi, choć administracyjnie należą do Pogórza Bukowińskiego, oferują jedne z najpiękniejszych widoków na Tatry. To zasługa usytuowania na stokach Brzegowskiego Działu. Szczególnym miejscem jest polana Głodówka, z której roztacza się majestatyczna panorama całych Tatr, przyciągająca turystów i fotografów o każdej porze roku. Również z samej wsi można podziwiać ikoniczne szczyty, takie jak Rysy, Gerlach, Murań czy Mięguszowieckie Szczyty. Malowniczości dodają doliny potoków spływających w kierunku Białki, tworząc niepowtarzalny krajobraz.

Korzenie Brzegów sięgają końca XVI wieku, jednak za oficjalną datę założenia wsi na prawie wołoskim przyjmuje się rok 1625. Historia miejscowości została trwale zapisana w królewskich dokumentach. W 1698 roku król August II Mocny nadał braciom Wojciechowi i Błażejowi Bigosom prawo do użytkowania polan zwanych Wierzch Poroniec, co potwierdzało rosnące znaczenie osady. Przez wieki mieszkańcy zajmowali się pasterstwem i uprawą ziemi, tworząc podwaliny dzisiejszej, silnie zakorzenionej w tradycji społeczności.

Jednym z najbardziej zaskakujących wątków w historii Brzegów jest jego związek z Włochami. Na wzgórzu Rynias znajduje się dom rekolekcyjny „Scala”. Jego nazwa nie jest przypadkowa – pochodzi od miejscowości Scala pod Neapolem, gdzie św. Alfons Liguori podjął decyzję o założeniu zgromadzenia redemptorystów. To właśnie na Ryniasie, 1 listopada 1976 roku, metropolita krakowski Karol Wojtyła spotkał się z założycielem Ruchu Światło-Życie, ks. Franciszkiem Blachnickim, by poświęcić nowo powstały ośrodek i kaplicę. Duchowym centrum wsi jest z kolei kościół parafialny pw. Świętego Antoniego Padewskiego, którym opiekują się ojcowie werbiści.

Dziś Brzegi to miejscowość, która z powodzeniem łączy nowoczesną turystykę z kultywowaniem góralskiego dziedzictwa. W zimie na narciarzy czeka pięć wyciągów, a dzięki specyficznemu mikroklimatowi na północnych stokach Głodówki śnieg utrzymuje się niekiedy aż do końca kwietnia. Mieszkańcy pozostają wierni tradycji, co widać podczas lokalnych festynów, jak „U zbiegu trzech kultur – Lindada”. Kobiety z Brzegów słyną z unikatowego hafciarstwa ściegowego, a w krajobrazie wsi wciąż można odnaleźć stylowe, drewniane chałupy i przydrożne kapliczki. We wsi prężnie działają Ochotnicza Straż Pożarna oraz Szkoła Podstawowa im. hrabiego Władysława Zamoyskiego, która w wakacje zamienia się w schronisko młodzieżowe PTTK.

