Bolechowice to jedna z najpiękniejszych wsi w Małopolsce. Odnaleziono w niej średniowieczny skarb

Bolechowice są położone w powiecie krakowskim, w gminie Zabierzów. W latach 1954-1972 były siedzibą gromady Bolechowice. W latach 1975-1998 należały administracyjnie do województwa krakowskiego. Pod koniec XVI wieku należała do biskupstwa krakowskiego. Wieś, według danych GUS, zamieszkuje 2677 osób. Warto odnotować, że miejscowość jest niezwykle atrakcyjna dla turystów, co sprawia jej położenie w Rowie Krzeszowickim, dzielącym Wyżynę Krakowsko-Częstochowską od Garbu Tenczyńskiego. Jej północne tereny zostały włączone do Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie. Przez miejscowość przepływa potok Bolechówka, będący dopływem Rudawy.

Bolechowice, dzięki swojemu położeniu, umożliwiają zwiedzanie takich dolin, jak: Dolina Bolechowicka, Kobylańska oraz Kluczwody. W pobliżu centrum wsi znajduje się Brama Bolechowicka, będąca zamknięciem wlotu do Doliny Bolechowickiej. Przez miejscowość przebiegają następujące szlaki turystyczne, które pozwalają na zwiedzanie dolin: Będkowskiej, Szklarki oraz Racławki.

Bolechowice zyskały ogólnopolski rozgłos dzięki niezwykłemu odkryciu w przysiółku Zielona. Natrafiono tam na bezcenny skarb z czasów wczesnego średniowiecza, który przeleżał w ziemi niemal tysiąc lat. Depozyt, zakopany około 1020 roku, zawierał imponujący zbiór 68 srebrnych monet. Ich różnorodne pochodzenie – polskie, czeskie, niemieckie, a nawet angielskie – świadczy o rozległych kontaktach handlowych. Uzupełnieniem znaleziska było 17 fragmentów srebrnych ozdób, w tym paciorki i kolczyki. To cenne świadectwo bogactwa i znaczenia tego obszaru w epoce.

Tak wyglądają Bolechowice, jedna z najpiękniejszych wsi w Małopolsce [GALERIA]

