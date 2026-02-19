Perlage CAVALIADA Tour w Krakowie. Jeździeckie gwiazdy i finał sezonu w TAURON Arenie!

Perlage CAVALIADA Tour to największy cykl halowych zawodów jeździeckich w kraju, obejmujący rywalizację w kilku widowiskowych konkurencjach: skoków przez przeszkody, ujeżdżenie, WKKW oraz powożenie zaprzęgami. Krakowski etap ma szczególne znaczenie, to właśnie tutaj zapadają ostateczne rozstrzygnięcia całego sezonu i rozgrywane są finały klasyfikacji.

i Autor: Perlage CAVALIADA Tour / Materiały prasowe

Międzynarodowa rywalizacja i polscy faworyci

Na starcie konkursu skoków przez przeszkody CSI3*-W pojawi się 135 par, w tym czołowi reprezentanci Polski. Wśród nich mistrz kraju Maksymilian Wechta, Marek Lewicki oraz lider rankingu Polskiego Związku Jeździeckiego Jarosław Skrzyczyński.

Rywalizacja będzie miała jednak wyraźnie międzynarodowy charakter. Do Krakowa przyjadą zawodnicy światowej klasy, m.in. wicemistrz olimpijski Jur Vrieling z Holandii czy Kristaps Neretnieks z Łotwy. O zwycięstwo powalczą także doświadczeni zawodnicy znani kibicom z poprzednich edycji, w tym zeszłoroczny triumfator Harm Lahde z Niemiec oraz Peter Szuhai z Węgier.

Najważniejsze konkursy sezonu

Kulminacją sportowych zmagań będzie niedzielny konkurs Perlage CAVALIADA Tour Grand Prix Krakowa — najważniejszy punkt programu i moment, w którym poznamy zwycięzcę całego cyklu. Publiczność zobaczy także finały w pozostałych konkurencjach: Apart Dressage Tour w ujeżdżeniu, CAVALIADA Eventing Tour w halowym WKKW, CAVALIADA Driving Tour w powożeniu zaprzęgami. Na arenie zaprezentują się również najmłodsi zawodnicy startujący w Perlage CAVALIADA Future oraz jeźdźcy-amatorzy rywalizujący w konkursach Respect Energy Open Tour. Szczególnie zacięta zapowiada się walka w klasyfikacji Driving Tour, gdzie różnice punktowe są minimalne. W tabeli prowadzą ex aequo Bartosz Klupś i Rafał Paszyński, a tuż za nimi z taką samą liczbą punktów znajdują się Jaroslav Juran oraz Aleksander Fularczyk. Ostateczne rozstrzygnięcie pozostaje więc całkowicie otwarte.

Weekend dla całej rodziny

Choć sport stanowi centrum wydarzenia, organizatorzy zadbali o to, by finał był atrakcyjny także dla osób, które dopiero poznają świat jeździectwa. W Strefie Expo odwiedzający znajdą targi sprzętu, odzieży i akcesoriów związanych z końmi oraz stylami życia wokół jeździectwa. Na arenie w piątek i sobotę odbędą się również widowiskowe pokazy Dolina Noteci Show, w których będzie można zobaczyć Alicję Andrukajtis i Muzę, border collie. Najmłodsi uczestnicy wydarzenia spróbują swoich sił w popularnych zawodach hobby horse, a także spotkają znanych zawodników i influencerów podczas spotkań MEET THE STARS.

Finał, który zamyka sezon

Krakowska odsłona Touru to moment kulminacyjny wielomiesięcznej rywalizacji. Tutaj presja jest największa, a każdy przejazd może zdecydować o końcowym podium. Finał Perlage CAVALIADA Tour to okazja, by zobaczyć światowej klasy sport z bliska, spędzić aktywnie czas z rodziną i przekonać się, jak wygląda jedno z największych wydarzeń jeździeckich w Polsce.

Organizator: GRUPA MTP | Partner tytularny: PERLAGE | Partnerzy strategiczni: DOLINA NOTECI, RESPECT ENERGY | Miasto gospodarz: KRAKÓW | Partner: MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI, WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE, POLSKI ZWIĄZEK JEŹDZIECKI