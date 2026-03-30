To jedna z najpiękniejszych wsi w woj. małopolskim. Kiedyś nie było w niej ani jednego księdza [GALERIA]

Krystian Janik
2026-03-30 15:19

Małopolska jest regionem słynącym z niezwykle pięknych małych miejscowości. Jedną z nich jest wieś Przydonica, położona w powiecie nowosądeckim, w gminie Gródek nad Dunajcem. Jej początki sięgają czasów średniowiecza i są ściśle związane z utworzeniem na tamtejszych ziemiach pierwszej parafii. Z biegiem lat kościół zamieniono tam w zbór braci polskich, a przez pewien czas parafia nie posiadała duszpasterstwa. Na początku XVI wieku w Przydonicy wybudowano kościół pw. Matki Boskiej Różańcowej, który przetrwał aż do dziś i jest obecnie jednym z najciekawszych obiektów na Szlaku Architektury Drewnianej w Małopolsce. Jak wygląda to wyjątkowe miejsce? Sprawdźcie w naszej galerii?

Przydonica jest jedną z najciekawszych wsi w województwie małopolskim. Jest położona w powiecie nowosądeckim, w gminie Gródek nad Dunajcem, na obszarze Pogórza Rożnowskiego, w dolinie Przydonickiego Potoku (Przydoniczanka), uchodzącego do Jeziora Rożnowskiego we wsi Bartkowa-Posadowa. Według Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2021 roku, na który powołuje się portal Polska w Liczbach, w Przydonicy mieszkają 1 384 osoby, z czego 49,6 proc. mieszkańców stanowią kobiety, a 50,4 proc. ludności to mężczyźni. W latach 1975-1998 wieś należała administracyjnie do województwa nowosądeckiego.

Pierwsze wzmianki o Przydonicy pochodzą z XIV wieku i są ściśle związane z początkami tamtejszej parafii, która powstała około 1358 roku jako fundacja rodów Gerałtów i Gryfitów. Na przełomie XVI i XVII wieku znajdujący się we wsi kościół został przekształcony w zbór braci polskich. W 1527 roku wybudowano tam istniejący do dzisiaj drewniany kościół, a jego konsekracja miała miejsce około 1580 roku. W latach 1592-1606 parafia w Przydonicy nie posiadała duszpasterstwa. W 1596 roku administrację parafią przejął proboszcz z Podola, od którego stała się później zależna. Miejscowość odzyskała utracone prawa parafii dopiero w 1925 roku, kiedy ponownie erygował ją biskup tarnowski Leon Wałęga.

Najcenniejszym zabytkiem w Przydonicy jest kościół pw. Matki Boskiej Różańcowej z 1527 roku. Świątynia jest jednym z najpiękniejszych obiektów na Szlaku Architektury Drewnianej w Małopolsce. Warto odnotować, że wcześniej parafia była pod wezwaniem św. Katarzyny. Natomiast w 1998 roku poświęcono plac pod budowę nowego kościoła. Jesienią 2011 roku konsekracji wzniesionej świątyni dokonał biskup tarnowski Wiktor Skworc.

