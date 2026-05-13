Mikołaj Rej ukończył w nim swoje słynne dzieło. To jedno z najpiękniejszych miast w Małopolsce

Krystian Janik
2026-05-13 14:48

Myślenice, miasto położone zaledwie 30 km na południe od Krakowa, to prawdziwa perła województwa małopolskiego. Jego historia sięga XIII wieku, a bogactwo zabytków i malownicze położenie nad rzeką Rabą sprawiają, że jest to miejsce warte uwagi. Prawa miejskie osada uzyskała w 1342 roku, co zapoczątkowało okres jej dynamicznego rozwoju. Jak wygląda to wyjątkowe miejsce? Sprawdźcie w naszej galerii!

Pierwsze wzmianki o Myślenicach pochodzą z lat 1253-1258 i dotyczą umocnień obronnych, które strzegły dostępu do Krakowa od południa. Kluczową datą w dziejach osady był rok 1342, kiedy to król Kazimierz Wielki nadał jej przywilej lokacyjny. Od tego momentu miasto, którego nazwa według jednej z hipotez wywodzi się od imienia założyciela – Myślimira, zaczęło prężnie się rozwijać. W czasach świetności gościli tu m.in. król Władysław Jagiełło z królową Jadwigą, a także Mikołaj Rej, który właśnie w Myślenicach kończył trzecią księgę „Żywota człowieka poczciwego”.

Okres pomyślności zakończył się w 1557 roku, gdy miasto przeszło pod zarząd kasztelanii krakowskiej. Zaniedbane przez nowych włodarzy, podupadło, a kolejnych zniszczeń doznało w czasie potopu szwedzkiego. Po I rozbiorze Polski Myślenice znalazły się w granicach Austrii. Mimo zmiennych losów, w tym trudnego okresu II wojny światowej, miasto zachowało swój historyczny charakter.

Sercem Myślenic jest rynek, wytyczony w 1458 roku. Jego nieregularny, prostokątny kształt otaczają zabytkowe kamienice, z których najstarsza, „Kamienica Obońskich”, pochodzi z XVIII wieku. Na płycie rynku uwagę przyciągają dwa symbole miasta: żeliwna studnia-fontanna „Tereska” z końca XIX wieku oraz XVIII-wieczny pomnik Świętego Floriana.

Wśród najważniejszych zabytków sakralnych wyróżniają się:

  • Kościół parafialny pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny – wzniesiony w 1466 roku w stylu gotyckim, a później modernizowany. W jednej z kaplic znajduje się słynący z cudów obraz Matki Boskiej Myślenickiej. Choć tradycja wiąże jego powstanie z Rzymem w XVI wieku, badania wskazują na krąg manierystów praskich.
  • Kościół pw. Świętego Jakuba Apostoła – zbudowany pod koniec XV wieku w miejscu najstarszej świątyni w mieście. W jego pobliżu znajduje się źródełko „Studzienka”, którego wodę mieszkańcy uważali niegdyś za uzdrawiającą.

Wartym uwagi jest również Dom Grecki z końca XVII wieku. Początkowo pełnił funkcję domu zajezdnego dla kupców ormiańskich, których miejscowa ludność nazywała Grekami – stąd jego nazwa. Dziś w jego murach mieści się Muzeum Regionalne, prezentujące m.in. ekspozycje etnograficzne i historyczne.

