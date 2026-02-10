To jedno z najciekawszych miast w Małopolsce. Kiedyś było częścią Krakowa

Dzieje Libiąża sięgają głębokiego średniowiecza. Pierwsza udokumentowana wzmianka o osadzie, wówczas noszącej nazwę „Lubens”, pochodzi z 1243 roku. Przez stulecia miejscowość należała do znamienitych rodów, takich jak Ligęzowie, Ossolińscy czy Wielopolscy. Ciekawym epizodem w historii miasta był okres od 1815 do 1846 roku, kiedy to Libiąż znajdował się w granicach Wolnego Miasta Krakowa. Kluczowym momentem, który zdefiniował przyszłość miejscowości, było jednak odkrycie w XIX wieku bogatych złóż węgla kamiennego.

Prawdziwa rewolucja przemysłowa nadeszła wraz z początkiem XX wieku. W 1907 roku uruchomiono tu Kopalnię Węgla Kamiennego „Janina”. Co ciekawe, jej nazwa pochodzi od imienia Janiny Tyszkiewicz, żony jednego z ówczesnych właścicieli terenów. Dynamiczny rozwój związany z górnictwem sprawił, że niewielka wieś zaczęła przekształcać się w prężny ośrodek, by ostatecznie w 1969 roku uzyskać prawa miejskie.

Choć Libiąż kojarzony jest głównie z przemysłem, na jego terenie znajdują się cenne zabytki świadczące o bogatej przeszłości. Wizytówką miasta jest bez wątpienia neogotycki Kościół Przemienienia Pańskiego, wzniesiony w latach 1905-1914 według projektu wybitnego architekta Teodora Talowskiego. Jego monumentalna bryła stanowi jeden z najbardziej charakterystycznych punktów w panoramie miasta.

Kolejnym ważnym obiektem jest XVIII-wieczny zespół dworski, który został przebudowany w kolejnym stuleciu. Składa się on z klasycystycznego dworu, malowniczego parku oraz dawnych budynków gospodarczych. Spacer po jego alejkach pozwala poczuć atmosferę dawnych lat. Uzupełnieniem historycznego krajobrazu są liczne przydrożne kapliczki, wpisane w lokalną tradycję.

Sonda Czy Małopolska jest najpiękniejszym regionem w Polsce? Tak Nie Nie mam zdania

Dziś Libiąż pozostaje miastem silnie związanym z górnictwem – Kopalnia „Janina”, należąca do spółki TAURON Wydobycie, wciąż jest jednym z największych pracodawców w regionie. Jednocześnie miasto rozwija inne gałęzie gospodarki, opierając się na handlu, usługach i przemyśle materiałów budowlanych. To miejsce, w którym historia spotyka się z nowoczesnością, a dziedzictwo przemysłowe harmonijnie współistnieje z cennymi zabytkami architektury.

Tak wygląda Libiąż, jedno z najciekawszych miast w Małopolsce [GALERIA]

14