Nad Polskę nadciąga potężny niż znad Atlantyku, który zastąpi mroźny wyż i przyniesie gwałtowną zmianę pogody.

Po mrozach sięgających -20°C nastąpi spektakularne ocieplenie; od wtorku 10 lutego temperatury zaczną rosnąć, osiągając w drugiej połowie tygodnia nawet 15°C na południu kraju.

Nagły wzrost temperatury spowoduje masowe roztopy śniegu i lodu, a także opady deszczu, co może stworzyć trudne warunki na drogach.

Dynamicznej pogodzie towarzyszyć będzie gwałtowny spadek ciśnienia atmosferycznego (o ponad 30 hPa), co może negatywnie wpłynąć na samopoczucie, powodując m.in. bóle głowy i senność.

Pogodowy olbrzym znad Atlantyku przyniesie roztopy. Po -20 stopniach będzie nawet +15!

Obecnie Polska wciąż znajduje się pod wpływem mroźnego wyżu znad Skandynawii, który sprowadził nad nasz kraj arktyczne powietrze. To właśnie on jest odpowiedzialny za mrozy, które w poniedziałkowy poranek, 9 lutego, dały się we znaki mieszkańcom północno-wschodnich regionów. Termometry pokazały tam nawet -20 stopni Celsjusza. W ciągu dnia w większości kraju wciąż panuje mróz, a bezchmurne niebo jest ostatnim tchnieniem stabilnej, zimowej aury.

Ten krajobraz to już jednak przeszłość. Jak informuje portal TwojaPogoda.pl, miejsce ustępującego wyżu zajmuje już głęboki i dynamiczny układ niskiego ciśnienia. Ten pogodowy „olbrzym” pędzi znad Atlantyku w kierunku Bałtyku, niosąc ze sobą nieuchronną zmianę. Mroźne powietrze zostanie błyskawicznie wypchnięte, a w jego miejsce niż zaciągnie ciepłe masy powietrza z południa kontynentu. Pierwsze oznaki odwilży pojawią się już we wtorek na zachodzie i południu, a w środę dodatnie temperatury obejmą już cały kraj. Druga połowa tygodnia to prawdziwa eksplozja ciepła. Na Śląsku, w Małopolsce i na Podkarpaciu, dzięki zjawisku wiatru fenowego, znanego w górach jako halny, słupki rtęci mogą pokazać nawet od 12 do 15 stopni Celsjusza. Gwałtowny wzrost temperatury oznacza jedno – masowe roztopy.

Gwałtowny spadek ciśnienia uderzy w Polaków. Bóle głowy i senność to dopiero początek

Nagła zmiana aury nie pozostanie bez wpływu na nasze zdrowie i samopoczucie. Dynamiczny niż przyniesie ze sobą drastyczne wahania ciśnienia atmosferycznego, które dla wielu osób mogą okazać się bardzo dotkliwe. Jak podaje serwis TwojaPogoda.pl, w poniedziałek barometry wskazują jeszcze wysokie wartości rzędu 1015-1020 hPa. Jednak do czwartku ciśnienie poleci na łeb, na szyję, spadając do zaledwie 980-985 hPa. Taki spadek, o ponad 30 hPa w tak krótkim czasie, to potężne obciążenie dla organizmu, zwłaszcza dla osób wrażliwych na zmiany pogody, czyli tak zwanych meteoropatów.

Możemy spodziewać się dotkliwych bólów głowy, migren, a także bólu stawów. Wiele osób będzie odczuwać ogólne rozbicie, apatię i nieuzasadnioną senność.

