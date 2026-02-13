Kęty to jedno z najpiękniejszych miast w Małopolsce. Powstało w średniowieczu

Kęty to jedno z najciekawszych miast w województwie małopolskim. Są położone w powiecie oświęcimskim, w gminie miejsko-wiejskiej Kęty, której są siedzibą, na Podgórzu Wilamowickim, na północ od Beskidu Małego, w dolinie rzeki Soły. Mieszka w nich, jak wynika z danych GUS, 17 866 osób, a ich powierzchnia wynosi 23,02 kilometry kwadratowe. Kęty mają charakter handlowo-przemysłowym, a ich wygląda zachwyca turystów i pasjonatów historii. Układ urbanistyczny miasta został wpisany do rejestru zabytków województwa małopolskiego.

Warto odnotować, że Kęty leżą w podkarpackiej strefie klimatycznej i są położone na skrzyżowaniu dróg biegnących z Krakowa do Bielska-Białej i ze Śląska przez Oświęcim do Żywca. Kęty są oddalone od stolicy Małopolski o 72 kilometry. W latach 1975-1998 należały administracyjnie do województwa bielskiego.

Pierwsze wzmianki o Kętach pochodzą z pierwszej połowy XIII wieku. Polska nazwa Kęty, po raz pierwszy odnotowana jako Canthi, pojawiła się w 1242 roku. Najprawdopodobniej pochodzi od słowa kat i odnosi się do położenia miejscowości, oddalonej we wczesnym średniowieczu od innych skupisk ludności. Lokacja miejska Kęt miała miejsce przed 1267 roku. Pod koniec XVI wieku było to miasto królewskie starostwa oświęcimskiego w powiecie śląskim województwa krakowskiego. W tamtych czasach w Kętach trzy razy w roku odbywały się jarmarki. Pierwszy 13 lipca w dniu św. Małgorzaty, drugi 14 września w święto Podwyższenia Krzyża, a trzeci 25 listopada w dniu św. Katarzyny. Ponadto w miasto organizowało w każdą sobotę cotygodniowy targ.

