Cuda Polski 2026

Za plebiscyt Cuda Polski 2026 odpowiada redakcja magazynu National Geographic Traveler. Jego celem jest promowanie wyjątkowych miejsc i mniej znanych atrakcji turystycznych w Polsce. W tegorocznej edycji redakcja nominowała 48 lokalizacji, a ostatecznego wyboru 16 zwycięzców dokonali internauci w głosowaniu online.

Jestem zachwycony tegorocznymi zwycięzcami plebiscytu Cuda Polski 2026 „National Geographic Traveler”! Ta szesnastka świetnie pokazuje, jak różnorodny i pełen niespodzianek jest nasz kraj. Mamy tu niezwykłą przyrodę, fascynującą historię, wyjątkową architekturę. To miejsca, które zdecydowanie zasługują na to, by wpisać je na swoją podróżniczą mapę. Zachęcam wszystkich: ruszajcie w Polskę, odkrywajcie ją na nowo i zbaczajcie z utartych szlaków. Bo nie trzeba jechać na drugi koniec świata, żeby przeżyć wyjątkową przygodę. I jak zawsze powtarzam: Polska jest najpiękniejsza! – mówi Michał Cessanis, redaktor prowadzący „National Geographic Traveler” i ambasador plebiscytu Cuda Polski, czytamy na national-geographic.pl.

Krynica-Zdrój Cudem Polski 2026 w Małopolsce

Krynica-Zdrój od lat należy do najbardziej rozpoznawalnych polskich uzdrowisk. Miejscowość przyciąga kuracjuszy wodami mineralnymi, górskim klimatem i bogatą ofertą wypoczynkową. Do jej największych atrakcji należą zabytkowy deptak, Pijalnia Główna, Góra Parkowa, Muzeum Nikifora oraz Jaworzyna Krynicka. Nic więc dziwnego, że to właśnie to miejsce zwyciężło w regionie i właśnie na nie internauci oddawali swoje głosy. W galerii poniżej zamieszczamy zdjęcia miejscowości, zachęcamy do sprawdzenia.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Krynica-Zdrój [ZDJĘCIA]

12

Krynica-Zdrój hitem zimowych wyjazdów

Krynica-Zdrój to jedno z najbardziej rozpoznawalnych uzdrowisk w Polsce, które zimą zamienia się w prawdziwy raj dla miłośników górskich krajobrazów i aktywnego wypoczynku. Malownicze położenie w Beskidzie Sądeckim, liczne trasy narciarskie, klimatyczne deptaki oraz bogata oferta noclegowa sprawiają, że miejscowość przyciąga zarówno rodziny z dziećmi, jak i seniorów.

Co robić zimą w Krynicy-Zdroju?

Zimą Krynica-Zdrój oferuje znacznie więcej niż tylko jazdę na nartach. Jedną z największych atrakcji jest Jaworzyna Krynicka, gdzie znajdują się trasy narciarskie o różnym stopniu trudności oraz kolej gondolowa. Popularnością cieszy się również Góra Parkowa, na którą można wjechać koleją linowo-terenową. Z jej okolic rozciągają się malownicze widoki na uzdrowisko i otaczające je góry.

Osoby preferujące spokojniejszy wypoczynek mogą wybrać się na spacer po słynnym deptaku, odwiedzić Pijalnię Główną lub podziwiać zabytkowe wille uzdrowiskowe. Zimą szczególnego uroku dodają miejscowości świąteczne iluminacje i ośnieżone górskie krajobrazy.