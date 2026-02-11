W środę rano (11 lutego) w mieszkaniu przy ul. Armii Krajowej w Krakowie doszło do śmiertelnego zatrucia tlenkiem węgla. Ofiarą jest 14-letnia dziewczynka.

Na miejscu prowadzono zakrojoną na szeroką skalę akcję ratunkową z udziałem m.in. śmigłowca LPR, który lądował na ulicy.

Działania służb spowodowały ogromne utrudnienia w ruchu – ulica Armii Krajowej w kierunku centrum została całkowicie zablokowana.

Dramatyczna akcja ratunkowa w Krakowie. Potężne utrudnienia na ul. Armii Krajowej

Rano w środę, 11 lutego, na ulicy Armii Krajowej w Krakowie lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Na miejscu natychmiast pojawiły się kolejne służby: naziemny zespół ratownictwa medycznego, dwa zastępy straży pożarnej z JRG 3 Kraków oraz liczne patrole policji. Mundurowi zablokowali całkowicie ruch na ulicy Armii Krajowej w kierunku centrum, a także na przyległej ulicy Jabłonkowskiej, gdzie pod jednym z bloków również trwały działania ratunkowe.

Akcja koncentrowała się na jednym z mieszkań w budynku wielorodzinnym. To właśnie tam doszło do tragedii. Służby otrzymały zgłoszenie o podejrzeniu zatrucia tlenkiem węgla. Pomiary wykonane przez strażaków na miejscu potwierdziły przekroczenie norm dopuszczalnego stężenia czadu w mieszkaniu. Niestety finał akcji okazał się tragiczny.

Nie żyje 14-letnia dziewczynka

Ofiarą cichego zabójcy jest 14-letnia dziewczynka. Jak przekazał nam mł. asp. Rafał Wawrzuta z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie, ze wstępnych ustaleń służb wynika, że w zdarzeniu nie ma innych osób poszkodowanych.

Tlenek węgla, potocznie zwany czadem, jest bezbarwnym i bezwonnym gazem, co czyni go niezwykle podstępnym zabójcą. Co roku w Polsce z powodu zatrucia czadem umiera kilkadziesiąt osób. Do zatruć najczęściej dochodzi w sezonie grzewczym w budynkach, w których urządzenia grzewcze oraz przewody kominowe i wentylacyjne są niesprawne lub niewłaściwie użytkowane. Jedynym skutecznym sposobem na uniknięcie tragedii jest regularna kontrola instalacji oraz montaż certyfikowanych czujników tlenku węgla.