To miasto w Małopolsce słynęło kiedyś z jarmarków. Leży w sąsiedztwie Krakowa [GALERIA]

Krystian Janik
Krystian Janik
2026-04-20 15:16

Małopolska jest regionem, który zachwyca i przyciąga podróżników oraz pasjonatów historii. To właśnie na mapie tego województwa znajduje się mnóstwo niezwykle cennych zabytków. Unikatową wartość mają również całe miasta. Do takich bez wątpienia należą Kęty, położone w powicie oświęcimskim, których układ urbanistyczny został wpisany do rejestru zabytków województwa małopolskiego. Jest to ośrodek o charakterze handlowo-przemysłowym. Pierwsze wzmianki o Kętach pochodzą z pierwszej połowy XII wieku. Natomiast w XVI wieku miasto zasłynęło tym, że mogło trzy razy w roku organizować jarmarki. Jak wygląda to wyjątkowe miejsce? Sprawdźcie w naszej galerii.

To miasto przemysłowe w sąsiedztwie Krakowa. Kiedyś słynęło z jarmarków
To miasto przemysłowe w sąsiedztwie Krakowa. Kiedyś słynęło z jarmarków To miasto przemysłowe w sąsiedztwie Krakowa. Kiedyś słynęło z jarmarków To miasto przemysłowe w sąsiedztwie Krakowa. Kiedyś słynęło z jarmarków To miasto przemysłowe w sąsiedztwie Krakowa. Kiedyś słynęło z jarmarków
Kęty to jedno z najpiękniejszych miast w Małopolsce. Kiedyś słynęło z jarmarków

Położone w powiecie oświęcimskim Kęty to jedno z najciekawszych miast w województwie małopolskim. Miejscowość o charakterze handlowo-przemysłowym zachwyca turystów i pasjonatów historii, a jej układ urbanistyczny został wpisany do rejestru zabytków. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, na powierzchni 23,02 kilometrów kwadratowych zamieszkuje je 17 866 osób.

Historia Kęt sięga pierwszej połowy XIII wieku, kiedy to pojawiły się pierwsze wzmianki o osadzie. Polska nazwa, zapisana po raz pierwszy w 1242 roku jako Canthi, najprawdopodobniej wywodzi się od słowa „kąt”, co miało odzwierciedlać oddalenie miejscowości od innych skupisk ludności w okresie wczesnego średniowiecza. Lokacja miejska Kęt nastąpiła przed rokiem 1267. Pod koniec XVI wieku miejscowość zyskała status miasta królewskiego starostwa oświęcimskiego, znajdującego się w powiecie śląskim województwa krakowskiego.

Kęty od wieków związane były z handlem. W XVI wieku organizowano tu trzy duże jarmarki w ciągu roku: 13 lipca w dniu św. Małgorzaty, 14 września w święto Podwyższenia Krzyża oraz 25 listopada w dniu św. Katarzyny. Dodatkowo w każdą sobotę odbywał się cotygodniowy targ. Współczesne Kęty, leżące w dolinie rzeki Soły na Podgórzu Wilamowickim, wciąż pełnią ważną funkcję komunikacyjną, leżąc na skrzyżowaniu dróg z Krakowa do Bielska-Białej oraz ze Śląska do Żywca. Potwierdzeniem historycznej wagi miasta jest fakt, że jego układ urbanistyczny stanowi zabytek chroniony prawem.

Tak wygląda miasto Kęty w Małopolsce [GALERIA]

To miasto przemysłowe w sąsiedztwie Krakowa. Kiedyś słynęło z jarmarków
