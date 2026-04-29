Najpiękniejsze wieże widokowe w Małopolsce według AI
W Małopolsce znajduje się mnóstwo niezwykłych atrakcji turystycznych, które warto zobaczyć. Planując wycieczkę nie można przejść obojętnie obok malowniczych krajobrazów, które dominują szczególnie w powiatach: tatrzańskim, nowosądeckim, tarnowskim, krakowskim czy gorlickim. Można je podziwiać z wież widokowych, które cieszą się popularnością wśród turystów i podróżników. Na które platformy warto wejść odwiedzając Małopolskę? O to zapytaliśmy AI. Sztuczna inteligencja wskazała 6 wież widokowych, a także przygotowała ich największe walory. Jesteście ciekawi wyborów sztucznej inteligencji? Znajdziecie je w poniższym zestawieniu, a zdjęcia zobaczycie w dołączonej do materiału galerii.
1. Wieża widokowa w Woli Kroguleckiej („Ślimak”)
Miejscowość: Wola Krogulecka (niedaleko Starego Sącza)
Dlaczego warto:
- Unikalny kształt przypominający spiralę – stąd nazwa „Ślimak”;
- Łatwy dojazd i dostępność dla osób starszych lub z dziećmi;
- Zapierający dech w piersiach widok na Kotlinę Sądecką i Beskid Sądecki.
2. Wieża widokowa na Bruśniku (Pogórze Ciężkowickie)
Miejscowość: Bruśnik
Dlaczego warto:
- Urokliwe Pogórze z widokami na Ciężkowice, Beskid Niski i Tatry w oddali;
- W pobliżu znajduje się rezerwat „Skamieniałe Miasto”;
- Ciekawa geologia i kultura Pogórza.
3. Wieża widokowa na Polanie Stumorgowej (Beskid Wyspowy, Mogielica)
Miejscowość: okolice Zalesia / Słopnic
Dlaczego warto:
- Znajduje się na najwyższym szczycie Beskidu Wyspowego – Mogielicy (1170 m n.p.m.);
- Z wieży roztacza się panoramiczny widok na Tatry, Gorce, Beskid Sądecki i Wyspowy;
- Piękna o każdej porze roku, szczególnie jesienią, gdy lasy są kolorowe.
4. Wieża widokowa na Koziarzu (Beskid Sądecki)
Miejscowość: Tylmanowa
Dlaczego warto:
- Nowoczesna konstrukcja z dużą platformą widokową;
- Znakomity widok na Dunajec, Tatry i Pieniny;
- Świetna opcja na łatwy spacer z piękną nagrodą na szczycie.
5. Wieża widokowa na Lubaniu (Gorce)
Miejscowość: Ochotnica Dolna / Grywałd
Dlaczego warto:
- Położona na granicy Gorców i Pienin;
- Znakomita panorama Tatr, Gorców, Jeziora Czorsztyńskiego;
- Popularny punkt na szlaku turystycznym – często wybierany na biwak.
6. Wieża widokowa na Szpilówce (Beskid Wyspowy)
Miejscowość: Iwkowa
Dlaczego warto:
- Jedna z najnowszych wież – nowoczesna i stabilna;
- Przepiękna panorama Pogórza Wiśnickiego i dalszych pasm;
- Blisko winnic i ścieżek edukacyjnych – dobra na wycieczkę z dziećmi.