To najlepsze wieże widokowe w Małopolsce według AI. To idealny pomysł na majówkę! [GALERIA]

Krystian Janik
2026-04-29 8:50

Małopolska jest jednym z najbardziej atrakcyjnych regionów turystycznych w naszym kraju. Województwo przyciąga corocznie mnóstwo wczasowiczów, zarówno w sezonie wakacyjnym, jak i jesienno-zimowym. W regionie znajdują się piękne zamki, pałace, dwory, rezydencje, kościoły, cerkwie czy kapliczki. Nie brakuje też malowniczych krajobrazów, które można podziwiać z wież widokowych. Zapytaliśmy AI, jakie są najpiękniejsze wieże widokowe w Małopolsce, na które warto się wspiąć, aby podziwiać wyjątkowe krajobrazy. Sztuczna inteligencja wybrała 6 takich konstrukcji. Znajdziecie je w naszej galerii.

Galeria zdjęć 18

W Małopolsce znajduje się mnóstwo niezwykłych atrakcji turystycznych, które warto zobaczyć. Planując wycieczkę nie można przejść obojętnie obok malowniczych krajobrazów, które dominują szczególnie w powiatach: tatrzańskim, nowosądeckim, tarnowskim, krakowskim czy gorlickim. Można je podziwiać z wież widokowych, które cieszą się popularnością wśród turystów i podróżników. Na które platformy warto wejść odwiedzając Małopolskę? O to zapytaliśmy AI. Sztuczna inteligencja wskazała 6 wież widokowych, a także przygotowała ich największe walory. Jesteście ciekawi wyborów sztucznej inteligencji? Znajdziecie je w poniższym zestawieniu, a zdjęcia zobaczycie w dołączonej do materiału galerii.

1. Wieża widokowa w Woli Kroguleckiej („Ślimak”)

Miejscowość: Wola Krogulecka (niedaleko Starego Sącza)

Dlaczego warto:

  • Unikalny kształt przypominający spiralę – stąd nazwa „Ślimak”;
  • Łatwy dojazd i dostępność dla osób starszych lub z dziećmi;
  • Zapierający dech w piersiach widok na Kotlinę Sądecką i Beskid Sądecki.

2. Wieża widokowa na Bruśniku (Pogórze Ciężkowickie)

Miejscowość: Bruśnik

Dlaczego warto:

  • Urokliwe Pogórze z widokami na Ciężkowice, Beskid Niski i Tatry w oddali;
  • W pobliżu znajduje się rezerwat „Skamieniałe Miasto”;
  • Ciekawa geologia i kultura Pogórza.

3. Wieża widokowa na Polanie Stumorgowej (Beskid Wyspowy, Mogielica)

Miejscowość: okolice Zalesia / Słopnic

Dlaczego warto:

  • Znajduje się na najwyższym szczycie Beskidu Wyspowego – Mogielicy (1170 m n.p.m.);
  • Z wieży roztacza się panoramiczny widok na Tatry, Gorce, Beskid Sądecki i Wyspowy;
  • Piękna o każdej porze roku, szczególnie jesienią, gdy lasy są kolorowe.

4. Wieża widokowa na Koziarzu (Beskid Sądecki)

Miejscowość: Tylmanowa

Dlaczego warto:

  • Nowoczesna konstrukcja z dużą platformą widokową;
  • Znakomity widok na Dunajec, Tatry i Pieniny;
  • Świetna opcja na łatwy spacer z piękną nagrodą na szczycie.

5. Wieża widokowa na Lubaniu (Gorce)

Miejscowość: Ochotnica Dolna / Grywałd

Dlaczego warto:

  • Położona na granicy Gorców i Pienin;
  • Znakomita panorama Tatr, Gorców, Jeziora Czorsztyńskiego;
  • Popularny punkt na szlaku turystycznym – często wybierany na biwak.

6. Wieża widokowa na Szpilówce (Beskid Wyspowy)

Miejscowość: Iwkowa

Dlaczego warto:

  • Jedna z najnowszych wież – nowoczesna i stabilna;
  • Przepiękna panorama Pogórza Wiśnickiego i dalszych pasm;
  • Blisko winnic i ścieżek edukacyjnych – dobra na wycieczkę z dziećmi.
Sonda
Czy Małopolska jest najpiękniejszym regionem w Polsce?

Najpiękniejsze wieże widokowe według AI [GALERIA]

Najpiękniejsze wieże widokowe w Małopolsce według AI
Galeria zdjęć 18
Kraków Radio ESKA Google News
To najładniejsza wieś w Małopolsce. Poznajcie żywy skansen Podhala
AI sztuczna inteligencja
podróże
Małopolska
wieża widokowa
wieże widokowe
sztuczna inteligencja
atrakcje turystyczne w Małopolsce
turystyka