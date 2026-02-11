To najpiękniejsze miasto w Małopolsce. Jest porównywane do Krakowa, kiedyś było uznawane za stolicę Polski

Biecz to jedno z najpiękniejszych miast w Małopolsce. Kiedyś był uznawany za nieformalną stolicę Polski

Okres największej świetności Biecza przypada na XIV i XV wiek. Dzięki statusowi miasta królewskiego, nadanemu w 1306 roku, oraz strategicznemu położeniu na szlakach handlowych prowadzących na Węgry, miasto dynamicznie się rozwijało. Przez Biecz transportowano ogromne ilości wina, co przynosiło mu bogactwo i sławę. Był to również potężny ośrodek administracyjny i sądowniczy – siedziba kasztelanii, sądów grodzkich i ziemskich, a obok Krakowa i Nowego Sącza także sądu wyższego prawa magdeburskiego. O jego randze świadczyło posiadanie tzw. prawa miecza, a miejscowy kat obsługiwał całą okolicę. W szczytowym okresie w Bieczu funkcjonowały aż trzy zamki, a miasto było na tyle ważne, że w latach 1311-1312 na tutejszym zamku rezydował Władysław Łokietek z całym dworem, co sprawiło, że na krótko zyskało ono miano nieformalnej stolicy Polski.

Kres potęgi miasta nadszedł w połowie XVII wieku. Potop szwedzki, liczne zarazy i pożary, a także załamanie się handlu winem doprowadziły do jego stopniowego upadku. Ostateczny cios zadał I rozbiór Polski, kiedy Biecz znalazł się w zaborze austriackim, tracąc status miasta królewskiego i większość swoich administracyjnych funkcji. Pod koniec XIX wieku nastąpiło jednak gospodarcze ożywienie, związane z rozwojem przemysłu naftowego w regionie i budową linii kolejowej. Mimo zniszczeń II wojny światowej, w tym tragicznej likwidacji żydowskiego getta, w którym przebywało około 1700 osób, miasto powoli odradzało się w kolejnych dekadach, skupiając się na ochronie swojego dziedzictwa.

Współczesny Biecz to przede wszystkim cel podróży dla miłośników historii. Porównania do „polskiego Carcassonne” nie są przesadzone – miasto może poszczycić się imponującymi fragmentami średniowiecznych murów obronnych z trzema basztami: Kowalską, Rzeźnicką i Radziecką. Do najważniejszych zabytków należą również fundamenty jednego z trzech znanych w Polsce barbakanów, pozostałości po królewskim zamku na Górze Zamkowej oraz liczne zabytkowe kapliczki. O wielokulturowej przeszłości miasta przypomina zdewastowany w czasie wojny kirkut. Dzięki nieustannie prowadzonym pracom konserwatorskim Biecz odzyskuje dawny blask, stając się coraz bardziej atrakcyjnym punktem na turystycznej mapie Polski.

