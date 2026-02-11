Żabno to jedno z najpiękniejszych miast w Małopolsce. Zachwyca turystów rynkiem i ratuszem

Początki Żabna sięgają głębokiego średniowiecza, kiedy było ono niewielką osadą. Pierwsza udokumentowana wzmianka pochodzi z 1274 roku. Wówczas książę Bolesław Wstydliwy przekazał te ziemie rycerzowi Świętosławowi z rodu Gryfitów. Dynamiczny rozwój sprawił, że jeszcze przed 1385 rokiem Żabno uzyskało prawa miejskie, a w 1400 roku król Władysław Jagiełło nadał mu prestiżowe prawo niemieckie, co dodatkowo wzmocniło jego pozycję.

W XV wieku, jak odnotował kronikarz Jan Długosz, miasto było już prężnym ośrodkiem z dworem szlacheckim i folwarkiem. Dzięki dogodnemu położeniu komunikacyjnemu rozkwitało tu rzemiosło, a od 1487 roku Żabno zyskało prawo do organizowania jarmarków, których tradycja przetrwała do dziś.

Historia nie oszczędzała miasta. Żabno było wielokrotnie niszczone – w 1501 roku spalili je Tatarzy, a w 1655 roku wojska szwedzkie i oddziały Rakoczego. Kolejną tragedią był wielki pożar, który w 1799 roku strawił niemal całą zabudowę. Po rozbiorach Polski miejscowość znalazła się w zaborze austriackim. Co ciekawe, pod koniec XIX wieku ludność miasta była niemal po równo podzielona między katolików i wyznawców judaizmu. W latach 1854–1867 Żabno pełniło nawet funkcję siedziby powiatu.

XX wiek przyniósł miastu zmienne losy – w 1908 roku utraciło ono prawa miejskie, by odzyskać je w 1934 roku. Okres II wojny światowej to tragiczny czas dla żydowskiej społeczności – w 1942 roku Niemcy utworzyli tu getto, z którego około 800 osób wywieziono do Tarnowa. Po wojnie miasto powoli podnosiło się ze zniszczeń.

Dziś Żabno jest lokalnym ośrodkiem usługowym z drobnym przemysłem metalowym i przetwórczym. Ciekawostką jest fakt, że na jego terenie działają dwie fabryki świeczek. O bogatej przeszłości przypominają cenne obiekty wpisane do rejestru zabytków, w tym gotycki kościół pw. Ducha Świętego wraz z otoczeniem, cmentarz wojenny nr 253 oraz historyczny cmentarz żydowski przy ulicy Kościuszki.

Urok Żabna i jego okolic doceniali również artyści. W mieście urodził się wybitny pisarz i eseista Adolf Rudnicki. Częstym gościem bywał tu także Stanisław Wyspiański, którego żona, Teodora Pytko, pochodziła z pobliskich Konar. Malownicze krajobrazy nad Dunajcem z pewnością stanowiły dla nich inspirację.

