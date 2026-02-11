To miasto w województwie małopolskim ma najpiękniejszy rynek. Czaruje też zabytkowym ratuszem [GALERIA]

Żabno, malownicze miasteczko w powiecie tarnowskim, szczyci się jednym z najpiękniejszych rynków w okolicy, z dominującym zabytkowym ratuszem. Choć obecnie zamieszkuje je nieco ponad cztery tysiące osób, jego korzenie sięgają średniowiecza. Ślady burzliwej historii można dostrzec wszędzie, od zabytkowego kościoła po urokliwe uliczki. Zajrzyjcie do naszej galerii, by zobaczyć to niezwykłe miejsce.

Żabno to jedno z najpiękniejszych miast w Małopolsce. Zachwyca turystów rynkiem i ratuszem

Początki Żabna sięgają głębokiego średniowiecza, kiedy było ono niewielką osadą. Pierwsza udokumentowana wzmianka pochodzi z 1274 roku. Wówczas książę Bolesław Wstydliwy przekazał te ziemie rycerzowi Świętosławowi z rodu Gryfitów. Dynamiczny rozwój sprawił, że jeszcze przed 1385 rokiem Żabno uzyskało prawa miejskie, a w 1400 roku król Władysław Jagiełło nadał mu prestiżowe prawo niemieckie, co dodatkowo wzmocniło jego pozycję.

W XV wieku, jak odnotował kronikarz Jan Długosz, miasto było już prężnym ośrodkiem z dworem szlacheckim i folwarkiem. Dzięki dogodnemu położeniu komunikacyjnemu rozkwitało tu rzemiosło, a od 1487 roku Żabno zyskało prawo do organizowania jarmarków, których tradycja przetrwała do dziś.

Historia nie oszczędzała miasta. Żabno było wielokrotnie niszczone – w 1501 roku spalili je Tatarzy, a w 1655 roku wojska szwedzkie i oddziały Rakoczego. Kolejną tragedią był wielki pożar, który w 1799 roku strawił niemal całą zabudowę. Po rozbiorach Polski miejscowość znalazła się w zaborze austriackim. Co ciekawe, pod koniec XIX wieku ludność miasta była niemal po równo podzielona między katolików i wyznawców judaizmu. W latach 1854–1867 Żabno pełniło nawet funkcję siedziby powiatu.

XX wiek przyniósł miastu zmienne losy – w 1908 roku utraciło ono prawa miejskie, by odzyskać je w 1934 roku. Okres II wojny światowej to tragiczny czas dla żydowskiej społeczności – w 1942 roku Niemcy utworzyli tu getto, z którego około 800 osób wywieziono do Tarnowa. Po wojnie miasto powoli podnosiło się ze zniszczeń.

Dziś Żabno jest lokalnym ośrodkiem usługowym z drobnym przemysłem metalowym i przetwórczym. Ciekawostką jest fakt, że na jego terenie działają dwie fabryki świeczek. O bogatej przeszłości przypominają cenne obiekty wpisane do rejestru zabytków, w tym gotycki kościół pw. Ducha Świętego wraz z otoczeniem, cmentarz wojenny nr 253 oraz historyczny cmentarz żydowski przy ulicy Kościuszki.

Urok Żabna i jego okolic doceniali również artyści. W mieście urodził się wybitny pisarz i eseista Adolf Rudnicki. Częstym gościem bywał tu także Stanisław Wyspiański, którego żona, Teodora Pytko, pochodziła z pobliskich Konar. Malownicze krajobrazy nad Dunajcem z pewnością stanowiły dla nich inspirację.

Tak wygląda Żabno, jedno z najpiękniejszych miast w Małopolsce [GALERIA]

To miasto w województwie małopolskim ma jeden z najpiękniejszych rynków. Olśniewa również zabytkowym ratuszem
