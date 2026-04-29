To najpiękniejszy dwór w woj. małopolskim według AI. Legenda głosi, że można w nim spotkać ducha [GALERIA]

Małopolska jest regionem, w którym znajduje się mnóstwo niezwykle pięknych zabytków. Zaliczają się do nich niewątpliwie dwory, będące dawnymi rezydencjami szlacheckimi i magnackimi. Zapytaliśmy AI, który dwór w województwie małopolskim jest najpiękniejszy. Sztuczna inteligencja wybrała dwór w Dołędze, wsi położonej w powiecie brzeskim, w gminie Szczurowa. Jest to klasyczny tego typu drewniany budynek. Został wzniesiony w połowie XIX wieku i odegrał ważną rolę podczas powstania styczniowego. Wśród mieszkańców miejscowości krąży legenda, że w jego wnętrzach można spotkać duchy powstańców. Jak wygląda to wyjątkowe miejsce? Zobaczcie naszą galerię!