Zamek Dunajec jest najpiękniejszy w Małopolsce. Takiego wyboru dokonała sztuczna inteligencja

Zamek Dunajec, nazywany również zamkiem w Niedzicy, jest najpiękniejszą tego typu budowlą w Małopolsce według AI. Średniowieczna warownia znajduje się na prawym brzegu Jeziora Czorsztyńskiego we wsi Niedzica-Zamek, położonej w powiecie nowotarskim, gminie Łapsze Niżne. Budowla została wzniesiona najprawdopodobniej w pierwszej połowie XIV wieku przez Kokosza Berzeviczego. W dobie średniowiecza, a także w kolejnych wiekach, na uposażenie właścicieli zamku składały się dobra, położone na terenie Zamagurza. Zapytaliśmy też sztuczną inteligencję, jakie są m.in. walory zamku Dunajec, atrakcje turystyczne w jego okolicy i wiążące się z tym wyjątkowym miejscem legendy.

Największe walory zamku w Niedzicy

Zamek położony jest na skalistym wzgórzu z przepięknym widokiem na Jezioro Czorsztyńskie, Pieniny, Tatry i ruiny zamku Czorsztyn. Jest doskonale zachowany i udostępniony do zwiedzania. Architektonicznie łączy style średniowieczny, renesansowy i barokowy. Na turystów czekają: zwiedzanie z przewodnikiem (także nocne), muzeum, wnętrza stylizowane na dawne epoki oraz rejsy statkiem „Biała Dama”. W pobliżu znajduje się zapora wodna i przystań żeglarska.

Atrakcje turystyczne w okolicy zamku Dunajec

Zamek to doskonała baza wypadowa na piesze i rowerowe wycieczki w Pieniny, spływ Dunajcem oraz wyprawy w Tatry i Gorce. W okolicy znajdują się też inne atrakcje: ruiny zamku w Czorsztynie, uzdrowisko Szczawnica, zamek w Nowym Targu, a także słowackie jaskinie i zamki.

Ciekawostki związane z zamkiem w Niedzicy

Zamek był planem filmowym dla takich produkcji jak „Wakacje z duchami” czy „Janosik”. W 1946 roku znaleziono w zamku dokument kipu – inkaski zapis węzełkowy, co czyni to miejsce wyjątkowym w skali Europy. Według niektórych teorii, potomkowie Inków znaleźli tu schronienie po upadku swojego imperium.

Legenda o Białej Damie

Legenda mówi o młodej Urszuli z rodu Berzeviczych, która zakochała się w chłopcu z ludu. Miłość była zakazana, a Urszula – uwięziona. Zrozpaczona, rzuciła się z wieży do rzeki Dunajec lub – według innej wersji – została zamordowana przez ojca. Po jej śmierci zamek zaczęła nawiedzać zjawa w białej sukni – Biała Dama. Pojawia się szczególnie w chwilach zagrożenia lub niesprawiedliwości. Według innej wersji, duch należy do inkaskiej księżniczki Uminy. Turyści twierdzą, że do dziś można ją spotkać nocą na zamku.

